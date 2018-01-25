قاسمی درگذشت مهندس «مهدی محتشمی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی در پیامی درگذشت مهندس مهدی محتشمی دیپلمات کشورمان را تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت دوست دیرینه و همکار فرهیخته جناب آقای مهندس مهدی محتشمی دیپلماتی کاردان و مجرب که از سرآمدان تلاش در عرصه دیپلماسی ایران در چند دهه اخیر بود، موجب اندوه و تاثر عمیق گردید. شادروان مهدی محتشمی در کارنامه درخشان کاری خود دو دوره سفارت موفق در کشور های اتریش و یونان و مدیر کلی آمریکای وزارت امور خارجه و همچنین در چند سال گذشته قائم‌ مقام وزیر ارتباطات در امور بین الملل را داشت. بی شک از دست دادن این همکار کاردان، ساعی و اندیشمند ضایعه ای جبران ناپذیر و تاسف بار برای تمامی ما در وزارت امورخارجه و در عرصه دیپلماسی خواهد بود.



خانواده بزرگ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گذشت این همکار صدیق، پر توان و کوشای خود که عمر پر برکت خویش را صرف خدمت به ایران عزیز کرد را به خانواده محترم و همکاران و دوستان بی شمار و داغدار او تسلیت گفته و برای وی رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت می نماید.

بهرام قاسمی

سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه