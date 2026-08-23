به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران امروز یکشنبه (یکم شهریور) در حاشیه مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دادگستری استان تهران، در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه حرکت برنامهمحور، اولویت اصلی ماست، گفت: قطعاً برای تمامی موضوعات مرتبط با حوزه قضایی، دادگستری و قوه قضاییه برنامه خواهیم داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در بحث رسیدگی به پروندهها، سرعت توأم با دقت و رعایت فرآیندهای دادرسی عادلانه در دستور کار قرار دارد، افزود: تلاش خواهیم کرد با اجرای این برنامه، پروندههای مسن و معوق را تعیین تکلیف کنیم. یکی از نارضایتیهای مردم، طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پروندههاست که برای این موضوع نیز برنامهریزی خواهیم کرد و برنامهها را بهصورت شهرستانبهشهرستان و واحدبهواحد اعلام میکنیم.
عتباتی با اشاره به اینکه موضوع حقوق عامه در شقوق مختلف، یکی از مهمترین برنامهها و سیاستهای ماست، افزود: وقتی از حقوق عامه سخن میگویم، طیف وسیعی از مسائل، از تغییر کاربریها و ساختوسازهای غیرمجاز گرفته تا رفتارهایی که شهروندان را از نظر روانی دچار آسیب میکند، مدنظر است. اجازه نخواهیم داد آرامش و امنیت روانی شهروندان در استان تهران مختل شود.
وی ادامه داد: با کمک همه مجموعههای دستاندرکار، از جمله عزیزانمان در فراجا و بسیج و بهویژه با فعالسازی گشتهای رضویون، مقوله سرقت را با جدیت مهار خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با پدیده سرقت و بهویژه سرقتهای خشن، همچنین رفتارهایی که با اوباشگری و شرارت، امنیت و آرامش روانی شهروندان را مختل میکنند، برخوردی جدی و قاطع خواهیم داشت. تجربه کاری گذشته بنده نشان میدهد که در مقابل رفتارهایی که آرامش شهروندان را بر هم میزند، مماشات نخواهیم کرد.
عتباتی با تأکید بر اینکه در درون مجموعه نیز تلاش خواهیم کرد با توجه به ظرفیتهای داخلی دادگستری و استفاده از توانمندیهای موجود در دادگستری استان تهران، امور مردم را با سرعت، دقت و اثربخشی بیشتر در مسیر تحقق عدالت پیش ببریم، گفت: ماحصل این اقدامات باید یک خروجی ملموس برای مردم داشته باشد؛ مردم باید عدالت و احساس عدالت، امنیت و احساس امنیت را بهطور ملموس تجربه کنند.
وی گفت: در گام نخست، مسائل، مشکلات، پروندهها و موضوعات مختلف را بررسی خواهیم کرد و بر اساس گزارشهایی که دریافت کردهایم، برای آنها برنامهریزی خواهیم داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اولویتهای کاری خود در دادگستری استان تهران اظهار کرد: بهعنوان یک وظیفه شرعی، دینی، اخلاقی و ملی و در زمره اولویتهای کاری، پرونده تجاوز به خاک عزیزمان و به شهادت رساندن هموطنان بیگناهمان را با کمک وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی و عزیزانمان در شعب ویژهای که در نظر گرفته شده است و بر اساس فرامین و منویات زئیس قوه قضاییه، پیگیری خواهیم کرد تا به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: در کنار آن، مبارزه با مفاسد در همه اشکال و اقسام آن و پیگیری جدی پروندههای مهم در حوزههای مختلف نیز در دستور کار قرار دارد. البته باور ما این است که پیشگیری و استفاده از ظرفیت فعالان اجتماعی و رسانهها و ترویج، تعمیق و توسعه فرهنگ مدارا، صلح و سازش میتواند کمک بسیار زیادی به دستگاه قضایی کند.
عتباتی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد بهویژه پروندههای جزئی و کماهمیتی را که بار زیادی بر دستگاه قضایی تحمیل میکنند، با صلح و سازش و استفاده از ظرفیتهای مردمی حلوفصل کنیم. ما تجربه تشکیل و فعالسازی هستههای جهادی بخشایش، صلحیاران و واحدهای مددکاری و اجتماعی را داشتهایم و با استفاده از ظرفیت عزیزان در نیروی انتظامی نیز نتایج خوبی به دست آوردهایم.
وی افزود: این اقدامات موجب میشود فرصت کافی برای همکاران قضایی فراهم شود تا با تمرکز بیشتری به پروندههای مهم و مراجعات اساسیتر رسیدگی کنند و در نهایت، رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی افزایش یابد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان، گفت: در حوزه مسائل مرتبط با حقوق عامه نیز با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی و دادستانها بهعنوان مدعیالعموم و یکی از نهادهای مهم و اثرگذار در این حوزه، مطالبهگری جدی را در دستور کار خواهیم داشت. قطعاً ارتباط خود را با رسانهها تقویت خواهیم کرد.
آیین تکریم و معارفه روسای کل قدیم و جدید دادگستری استان تهران با حضور معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و مقامات قضایی برگزار شد.
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