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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

«ترانه» صاحب لوگو شد/ دردسر یک دختر در دنیای مدلینگ

«ترانه» صاحب لوگو شد/ دردسر یک دختر در دنیای مدلینگ

لوگوی فیلم سینمایی «ترانه» به نویسندگی و کارگردانی مهدی صاحبی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لوگوی فیلم سینمایی «ترانه» به نویسندگی و کارگردانی مهدی صاحبی و تهیه کنندگی محمدتقی انصاری رونمایی شد.

«ترانه» با موضوع اجتماعی، روایتگر زندگی پر فراز و نشیب دختر دانشجویی است که کانون از هم پاشیده خانواده‌­اش مشکلات زیادی را برای او به وجود آورده است تا جایی که او برای تامین هزینه­‌های زندگی، فعالیت در یک شرکت مدلینگ غیررسمی را انتخاب می­‌کند و در این مسیر گرفتار افرادی می‌شود که او را تا پای مرگ پیش می‌برند.

الهه حصاری، اندیشه فولادوند، مریم معصومی، نازنین فراهانی، امیررضا دلاوری، بابک انصاری، سیاوش چراغی پور، حدیث مدنی، آیدا تبیانیان، ایران مسعودی، نسیم مسلمی، مهناز کرباسچیان، میترا شاکری و ریحانه محمدنژاد در این فیلم ایفای نقش می کنند که قرار است به زودی اکران آن آغاز شود.

کد مطلب 4210229
زهرا منصوری

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