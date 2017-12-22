به گزارش خبرنگار مهر، ساخت موسیقی فیلم سینمایی «ترانه» به کارگردانی مهدی صاحبی به پایان رسید و با پر کردن فرم سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در موعد مقرر در حال طی کردن مراحل پایانی برای حضور در این جشنواره است.

این فیلم به تهیه کنندگی محمدتقی انصاری و نویسندگی و کارگردانی مهدی صاحبی از اواسط مهرماه سال جاری فیلمبرداری خود را در تهران آغاز کرد و با ضبط آحرین سکانس ها در بندرانزلی پرونده تولید این اثر با موضوع اجتماعی بسته شد و بعد از اتمام مراحل تدوین و صداگذاری موسیقی آن هم توسط آرش بادپا به پایان رسید.

«ترانه» با موضوع اجتماعی روایتگر زندگی پر فراز و نشیب دختر دانشجویی است که کانون از هم پاشیده خانواده اش مشکلات زیادی را برای او به وجود آورده است تا جایی که برای تامین هزینه های زندگی اش فعالیت در یک شرکت مدلینگ غیر رسمی را انتخاب می کند و در این مسیر گرفتار افرادی می شود که او را تا پای مرگ پیش می برند.

الهه حصاری، اندیشه فولادوند، امیر رضا دلاوری، مریم معصومی، بابک انصاری، نازنین فراهانی، سیاوش چراغی پور، حدیث مدنی، ایران مسعودی، آیدا تبیانیان، نسیم مسلمی، مهناز کرباسچیان، میترا شاکری و ریحانه محمدنژاد در این فیلم سینمایی ایفای نقش می کنند.

پیش از این، «ترانه» با کارگردانی مهدی صباغ زاده مجوز ساخت گرفته بود اما چندی بعد کارگردان این اثر تغییر کرد و مهدی صاحبی کارگردانی آن را به عهده گرفت.