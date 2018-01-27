یادی از احمد عزیزی در «ملکوت تکلم»

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژهبرنامه «ملکوت تکلم» به مناسبت سالگرد تولد شاعر فقید احمد عزیزی با حضور محمود اکرامیفر، اسماعیل امینی، رشید کاکاوند، عبدالرضا رادفر، مرتضی امیری اسفندقه، حسن اسرافیلی، محمدرضا سهرابینژاد، ناصر فیض، پرویز بیگی حبیب آبادی، محدثی خراسانی، غزل تاجبخش، غلامرضا طریقی، عباس براتیپور، علی محمد مؤدب، حمید شکارسری، علیرضا راهب، خانواده احمد عزیزی و جمعی از شاعران معاصر دوشنبه ۹ بهمن برگزار میشود.
احمد عزیزی دی ماه سال ۱۳۳۷ در شهر سرپل ذهاب کرمانشاه متولد شد و در سال ۹۵ بعد از ۹ سال به سر بردن در حالت اغما در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه دار فانی را وداع گفت.
وی سرودن شعر را از سالهای جوانی با نشریات و مجلات آغاز کرد. عزیزی سبک منحصر به فردی در مثنوی داشت و نوعی عرفان اسلامی و مدح اهل بیت(ع) را با این سبک آمیخته بود. عزیزی تشبیه حضرت زهرا(س) به یاس را در شعری به کار برد و از این منظر وی را باید شاعر یاس دانست.
«کفشهای مکاشفه»، «شرجی آواز»، «خوابنامه و باغ تناسخ»، «ترجمه زخم»، «باران پروانه»، «رودخانه رؤیا»، «ناودان الماس»، «ترانههای ایلیایی»، «ملکوت تکلم» و «سیل گل سرخ» بخشی از آثار احمد عزیزی است.
ویژهبرنامه «ملکوت تام» دوشنبه ۹ بهمن ساعت ۱۷:۳۰ در خانه شعر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران واقع در مجموعه عباس آباد برگزار میشود.
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