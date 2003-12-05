حضور انصاريان دراستقلال بعيد به نظرمي رسد

وي درابتدا درخصوص حضورفروزش درباشگاه استقلال گفت: با توجه به اينكه باشگاه استقلال علاوه برامورورزشي به امور فرهنگي واجتماعي نيزتوجه دارد وبه اصراردكترقريب براي انجام اين امورازآقاي فروزش درخواست شد تا درپست مشاورفرهنگي واجتماعي باشگاه استقلال مشغول به كار شوند كه با توجه به سابقه مديريتي ايشان درباشگاه استقلال اهوازوتفكرات خوبي كه دارند مي توانند منشاء خدمات خوبي براي باشگاه باشند.

منزوي درمورد جداشدن داريوش يزداني ازاستقلال يادآورشد: يزداني مي خواهد دربلژيك كارخود را دنبال كند وما دراين مدت در استقلال به اوكمك كرديم تا خود را بازيابي كند تا بتواند دوباره درفوتبال بلژِك كارخود را ادامه دهد. ضمن اينكه اميرقلعه نويي و اصغرحاجيلو نيزبااين جدايي موافقند واستقلال هيچگاه بازيكني را به زور نگاه نمي دارد. اين بازيكنان براي استقلال بزرگ هستند اما استقلال ازهمه چيزبزرگتراست. يزداني درصورتي كه بخواهد با تيم دربلژيك قرارداد ببندد بايد I.T.C خود را دريافت كند و ازباشگاه استقلال رضايتنامه بگيرد كه ما دراين زمينه اورا كمك خواهيم كرد.

منزوي درخصوص دروازه بان اوكرايني استقلال خاطرنشان كرد: هفته آينده آزمايش ده روزه اوتمام مي شود وتاالان كه كادر فني ازاوراضي بوده است. ما قصد داريم تا مثل تيمهاي حرفه اي با اوقرارداد درازمدت ببنديم ودرصورت نيازآن راتمديد ويا فسخ نماييم، اين كاربه سود طرفين خواهد بود.

منزوي درادامه درزمينه بازيكنان برزيلي استقلال افزود: اينكه گفته مي شود ما پول رافائل گومزرا نداده ايم، كذب محض است. من نمي دانم چرامطبوعات اينقدر دنبال مسايل مالي بازيكنان هستند ودراين امور دخالت مي كنند. اين اندازه كه مطبوعات ما به اين مسايل اهميت مي دهند به حقوق و وضعيت كارگران درايران نمي پردازند. به هرحال ما درابتداي كارازمديربرنامه هاي اين دو بازيكن وكالتنامه محضري گرفتيم تا ايشان پي گيركارآنها باشند. درادامه قراردادي مشروط وچهارماهه را به ثبت رسانديم كه از7 شهريورماه آغازوتا 7 دي ماه ادامه داشت كه درصورت رضايت كادرفني اين همكاري ادامه پيدا مي كرد. درمورد گومزاين همكاري ادامه پيدا نكرد وما طبق قرارداد 30 درصد ازمطالبات اورا پرداخت كرديم ودراختيارمديربرنامه هايش قرارداديم كه به وي پرداخت شده است. ضمن اينكه بليت اوبراي مسيرهامبورگ به برزيل نيزدردفترباشگاه آماده است وبراي تسويه حساب با او هيچ مشكلي نداريم. حتي دراين مورد با سفارت برزيل درتهران نيزتماس گرفتم ودراين زمينه توضيحات لازم را به آنها دادم.

منزوي حضور انصاريان درپرسپوليس را بعيد دانست وتصريح كرد: ما براي جذب بازيكن ازاين تيم قرارداد داريم ونمي توانيم اقدامي انجام دهيم مضاف براينكه بايد ببينيم درخواستي ازطرف باشگاه استقلال دراين زمينه وجود دارد ويااصلا باشگاه پرسپوليس راضي به جدا شدن اين بازيكن هست. اينها پيش فرضهاي حضور اين بازيكن دراستقلال است كه عملا نشان مي دهد هيچ درخواستي نه ازجانب ما بوده ونه پرسپوليسيها دراين زمينه اظهارنظري كرده اند.

وي درخصوص حضوربازيكنان استقلال درتيم ملي يادآورشد: فدراسيون نشان داد كه نظراميرقلعه نويي درمورد تيم ملي درست است. آنها نه تنها ازسامره وقرباني استفاده نكردند، بلكه آنها را خسته وكوفته تحويل باشگاه دادند وروزيكشنبه ما ازاين بازيكنان چگونه مي توانيم استفاده كنيم.

سخنگوي باشگاه استقلال گلايه سرپرست باشگاه استقلال اهوازمبني برعدم تماس مسوولان باشگاه استقلال باآنها را درمدت اقامت درتهران رد كرد وافزود: ما به حدي درباشگاه گرفتاري داريم كه اصلا يادمان نبود كه آنها چه مي كنند، مضاف براينكه آنها مي توانستند با يك تماس اگرخواسته اي دارند مطرح كنند وما باجان ودل مي پذيرفتيم. ما براي دوستانمان دراستقلال اهوازاحترام زيادي قائليم وخود راازيك خانواده مي دانيم.

منزوي مساله ملاقات قلعه نويي با حجازي را يك كار شخصي دانست وتصريح كرد: فكرنمي كنم مشكلي به اين دووجود داشته باشد كه بخواهند آن را رفع كنند، ولي به هرحال اين يك مساله شخصي است كه به آنها مربوط مي شود.

معاون ورزشي باشگاه استقلال درپايان اظهاراميدواري كرد: بازي روز يكشنبه استقلال اهوازمقابل استقلال تهران ديداري زيبا و بدورازهرگونه حاشيه وبراي تماشاگران خاطره انگيز باشد.