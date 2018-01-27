ثبت ۶۴ اثر و محوطه تاریخی/خانه هرمز پیرنیا ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ در جلسه ثبت آثار تاریخی که با حضور کارشناسان و متخصصان میراث فرهنگی کشور برگزار شد ۶۴ اثر و محوطه تاریخی پس از بررسی و تایید کارشناسان به ثبت رسید.

در کمیته ثبت آثار تاریخی کشور ۱۰ اثر تاریخی در استان مرکزی که شامل منزل معطری، مسجد سیدها، نقوش صخره ای داش دره، قلعه دختر، محوطه دو تپه، مریم تپه سی، بقایای کاروانسرای حاجی آباد، ساختمان قدیم شهرداری دلیجان، شبستان مسجد حاج حسین ساعت، محوطه کوه بوجه در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفتند.

همچنین از استان تهران پل کن، سینما رادیوسیتی، خانه سردار معتمد، خانه هرمز پیرنیا، مسجد صبحگاهی و از بوشهر نیز خانه فروزانی، خانه رستمی، عمارت نعمتی، خانه مشهد رئیس علی دلواری و از استان قزوین گرمابه زیاران، گرمابه شریفیه، آب انبار شهرشال، آب انبار لوشکان در این فهرست قرار گرفتند.

سه اثر از استان مازندران شامل دیوار تاریخی تنکابن، محوطه الیت ثبت شدند و شیشار تپه، خانه کاملی، قلعه قدیم رفته، محوطه رفته ۱ و ۲، آب انبار آقا فریدون، تپه افعی، تپه بالاباغ چری، تپه سیاهدشت، تپه گلور سینگلی، خانه دختر چری، تپه داشخانه، سورتپه کواکی، بقایای قلعه کافرریزه، تپه گبرخانه و تپه نعمت آباد نیز از جمله محوطه و آثار تاریخی خراسان شمالی هستند که در فهرست آثار تاریخی واجد ارزشهای ثبت شناخته شدند.

۸ اثر و محوطه تاریخی از استان ایلام که شامل محوطه داره سره، پناهگاه صخره دره ویله، پناهگاه صخره ای مرهوشی، پناهگاه صخره ای زین پشت، غار مرتیشه کن، غار مردره ویله، محوطه آسیاب آبی چوراو و محوطه خرگوشان به ثبت رسید.

خانه جهانشاه خان امیرافشار، مسجد سیدمحسن زنجان، مسجد روستای پنبه جوق، خانه اربابی و قلعه روستای ینگی کند جامع السرا، حمام روستای سرچم، حمام روستای سونتو، حمام زرین آباد، میدان انقلاب، خانه اربابی گنج آباد و قلعه و خانه اربابی ارمغانخانه از جمله بناهای شاخص استان زنجان محسوب می شوند که در فهرست آثار تاریخی کشور ثبت شد.

مسجد دولت آباد آقا، آب انبار دولت آباد، آسیاب روستای دولت آباد نیزار، سرای محمدیه و آب انبار روستای دولت آباد آقا از جمله آثاری بودند که در فهرست ثبت آثار ملی قرار گرفتند.