به گزارش خبرنگار مهر، سالم صلواتی امروزشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به منظور دهمین دوره جشنواره منطقه ای فرهنگ بومی فیلم و عکس ژیار در سنندج برگزار شد، گفت: بعد از وقفه ای دوساله که به دلیل مشکلات مالی ایجاد شد، ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ماه سال آینده دهمین دوره این جشنواره در سنندج برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این دوره از جشنواره با حضور استان های کردستان، ایلام، لرستان، آذربایجان غربی، همدان، چهار محال و بختیاری و کرمانشاه برگزار می شود، عنوان کرد: دو استان همدان و چهارمحال بختیاری که از استان های زاگرس نشین هستند و دارای فرهنگ های بومی مشترک، دراین دوره اضافه شدند.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام در این دوره از جشنواره از امروز به صورت آنلاین و از طریق پورتال این جشنواره آغاز می شود، عنوان کرد: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را تا ۲۰ اسفندماه امسال ارسال کنند.

رئیس انجمن سینما جوانان ایران شعبه استان کردستان با بیان اینکه این جشنواره در سه بخش فیلم، فیلمنامه و عکس برگزار می شود، افزود: بخش فیلم هم شامل فیلم های داستانی، انیمیشن و مستند وتجربی است.

صلواتی با اشاره به اینکه زمان استاندارد حوزه فیلم کوتاه در دنیا ۲۰ دقیقه است، بیان کرد: در کشور ما هنوز این زمان ۳۰ دقیقه است ودر جشمواره های کشور تایم فیلم های داستانی به ۲۵ دقیقه رسیده است.

وی عنوان کرد: تمام آثار تولیدی که از سال ۹۴ تاکنون تولید شده باشند می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی از جمله برنامه های جانبی این جشنواره را برگزاری کارگاه های آموزشی خواند و گفت: هم در بخش فیلم و هم عکس با حضور اساتید برجسته این حوزه ها کارگاه های آموزشی برگزار خواهد شد.