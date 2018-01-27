به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی بعد از ظهر شنبه در نشست با مسئولین دانشگاه آزاد استان بوشهر، با بیان اینکه بهره مندی از خرد جمعی برای تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی از اهداف کمیته امداد است، اظهار داشت: به موجب ارتباط مستمر و موثر بین کمیته امداد و دانشگاه آزاد، تفاهم نامه همکاری میان این دو مجموعه انقلابی منعقد می شود.

وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه، راههای ایجاد اشتغال و توانمند سازی مددجویان، مسائل فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، حمایت های اجتماعی و توسعه مشارکت های مردمی بین این دوستگاه انجام می شود.

لطفی با بیان اینکه سرفصل های کاری در کمیته امداد مترادف با کارکرد چندین وزات خانه است، گفت: تلاش می کنیم تا با تعامل و همکاری گرفتن از همه دستگاه های اجرایی خدمات ارزنده ای به نیازمندان ارائه دهیم.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: کار در کمیته امداد به دلیل مشکلات فقر در جامعه رویکرد متفاوتی را می طلبد که با درک این مسائل و در سایه تعامل با دستگاه های اجرایی، خیران و مراکز علمی و پژوهشی به دنبال رفع این مشکلات هستیم.

لطفی با اشاره به اینکه کار کمیته امداد و دانشگاه دارای یک سنخیت است، گفت: از آنجایی که دانشگاه با بخشی از جامعه و آینده آنها سروکار دارد در کمیته امداد نیز زمینه حمایت از دانشجویان نیازمند در امر تحصیل فراهم می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه هزار و ۵۰۰ دانشجو تحت حمایت این نهاد قرار دارند، افزود: همه این دانشجویان در دانشگاه های مختلف استان و کشور در حال تحصیل هستند که در طول سال خدمات ارزنده ای را از کمیته امداد می گیرند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در ادامه این جلسه با بیان اینکه کمیته امداد و دانشگاه آزاد هر دو محصول انقلاب برای خدمت به مردم هستند، گفت: این دو نهاد برخاسته از ارزش های دینی هستند و کمیته امداد خدمات بسیار ارزنده ای را در عرصه های مختلف به نیازمندان عرضه کرده است.

اسماعیل عبداللهی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد مولد انقلاب و همزاد با کمیته امداد است، افزود: این دانشگاه با یک تفکر انقلابی در دهه چهارم انقلاب، به دنبال صیانت از دست‌آوردهای انقلاب در حوزه اندیشه و کمک به توسعه علمی با احصاء نیازهای کشور است.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد می تواند همکار خوبی برای کمیته امداد باشد، افزود: با توجه به امکانات وسیع این دانشگاه در مجموعه عالیشهر، آماده همکاری با کمیته امداد برای در اختیار قرار دادن این امکانات در جهت استفاده مددجویان تحت حمایت باشیم.

شایسته ذکر است مدت زمان تفاهم نامه بین کمیته امداد و دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر دو سال است و کمیته امداد متعهد است که عناوین تحقیقاتی مورد نیاز این نهاد را به دانشگاه آزاد اعلام تا زمینه پژوهش در این بخش هموار شود.

همچنین همکاری در خصوص برگزاری نشست‌های علمی، تخصصی، فرهنگی و انعقاد قرارداد با دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت کمک به پایان‌نامه‌های مورد توافق کمیته امداد از محورهای تعهدات این نهاد در تفاهم‌نامه فی‌مابین با دانشگاه آزاد است.

دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر نیز متعهد شده است عناوین تحقیقاتی پیشنهادی و یا توافق شده با کمیته امداد را در اولویت قرار دهد و حقوق مادی و معنوی حاصل از فعالیت‌های مشترک با کمیته امداد را به رسمیت بشناسد.

در پایان طرفین توافق کردند که برای نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی، همکاری در راه‌اندازی هیات‌های اندیشه‌ورز فرهنگی، علمی و گفتمان‌سازی فرهنگی و استفاده از امکانات، تجهیزات متخصصین و کارشناسان طرفین در جهت اجرای پروژه‌های مورد نظر هم‌گام شوند.