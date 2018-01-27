به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اله تاجیک اسماعیلی با بیان این مطلب گفت: ملک واقع در تجریش، خیابان شهید کبیری، خیابان شهید رمضانی، کوچه رهبری، پلاک ۱ معروف به ملک نیمایوشیج حدود سال ۱۳۳۵ توسط مرحوم سید محمد علی شریف نیا خریداری و از سال ۱۳۶۷ به وارث ایشان رسیده است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۷۹ مالکین طی توافقنامه با شهرداری وقت، تصمیم به تخریب و ساخت و ساز گرفتند، افزود: در این میان مساحت زمین ملک نیز پس از رعایت اصلاحی از ۵۸۸ مترمربع به ۴۲۷ مترمربع کاهش می یابد.

شهردار منطقه یک ادامه داد: همزمان با شروع عملیات اجرایی در سال ۱۳۸۰، سیمین دانشور همسر جلال آل احمد که متوجه تصمیم مالکان شد، موضوع ثبت ملی این خانه را پیگیری کرد تا در نهایت این ملک به شماره ۴۶۰۳ در زمره آثار ملی میراث فرهنگی ثبت شد و بدین ترتیب تا سال ۱۳۹۳ هیچ اقدامی در ملک صورت نگرفت.

تاجیک اسماعیلی با بیان اینکه از آنجایی که تا سال ۱۳۹۳ سازمان میراث فرهنگی برای خرید ملک هیچ اقدامی نکرد، مالکین در این سال تصمیم به طرح شکایت علیه سازمان میراث فرهنگی و پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی گرفتند.

شهردار منطقه یک با تاکید بر اینکه ملک مذکور شخصی است، تصریح کرد: با توجه به نظریه فقهی شورای نگهبان مبنی بر اینکه آثاری که دارای مالک شخصی هستند، از شمول حاکمیت قوانین میراث فرهنگی خارج هستند (خروج موضوعی دارد) شعبه اول دیوان عدالت اداری رای به ابطال تصمیم سازمان میراث فرهنگی و خروج ملک موسوم به خانه نیما یوشیج از آثار ملی داد.

وی با بیان اینکه این ملک از لحاظ معماری فاقد ارزش بوده اما با توجه به حضور و سکونت نیما یوشیج مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: بعد از صدور رای مذکور، سازمان میراث فرهنگی به آن اعتراض کرد اما در تجدید نظر نیز رای نهایی مبنی بر خروج ملک از آثار ملی در تاریخ ۹۶/۸/۱۵ صادر شده است.