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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۰:۱۱

معاون امداد و نجات هلال احمر سمنان: 

هلال احمر سمنان به ۱۰خودروی گرفتار برف امداد رسانی کرد

هلال احمر سمنان به ۱۰خودروی گرفتار برف امداد رسانی کرد

سمنان - معاون امداد و نجات هلال احمر سمنان با بیان اینکه این جمعیت به۱۰ خودروی گرفتار در برف امداد رسانی کرده است، گفت: در این راستا به ۴۰نفر گرفتار در برف رسیدگی کردند.

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه هلال احمر سمنان با شروع بارش برف به ۱۰خودروی گرفتار در برف امداد رسانی کرده است، ابراز داشت: ۴۰نفر در مجموع با توزیع کنسرو و آب امداد رسانی شدند.

وی با بیان اینکه مسافران نباید محورهای فرعی را در شرایط نامساعد جوی برای تردد انتخاب کنند، افزود: هلال احمر امروز به یک خودرو در جنگل ابر شاهرود به دلیل گرفتار شدن در برف و کولاک نیز امداد رسانی کرده است.

معاون امداد و نجات هلال احمر سمنان با بیان اینکه این سازمان به یک مورد حادثه جاده ای در کیلومتر پنج محور شهمیرزاد_فولاد محله نیز امداد رسانی کرده است، گفت: در پی وقوع حریق پراید ساعت ۲۱:۱۵ سه نفر آسیب دیدند که مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.

یحیایی با بیان اینکه مسافران باید از تردد غیر ضروری در محورهای کوهستانی استان سمنان خودداری کنند، تصریح کرد: با توجه به بارش برف در گردنه ها از مسافران تقاضا داریم در صورت نداشتن الزام به سفر، از تردد در شرایط جوی نامساعد خودداری کنند.

وی افزود: به مسافران توصیه می شود قبل از سفر راه های استان سمنان را مورد بررسی قرار دهند و همچنین تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند و در اولین جایگاه سوخت گیری را کامل انجام دهند.

کد مطلب 4211779

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