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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۰:۱۸

شهردار گرگان تاکید کرد؛

لزوم توجه سازمان فرهنگی شهرداری گرگان به ارتقای سلامت شهروندان

لزوم توجه سازمان فرهنگی شهرداری گرگان به ارتقای سلامت شهروندان

گرگان – شهردار گرگان بر حل معضل ترافیک و ارتقای سلامت شهروندان توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در بازدید از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان و دیدار با سرپرست این سازمان، اظهار کرد: حل معضل ترافیک و ارتقای شاخص سلامت شهروندان گرگانی از اولویت‌های اصلی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان است.

وی افزود: رسالت‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان محدود به این دو مسئله نمی‌شود، بلکه آموزش‌های شهروندی، حقوق متقابل شهروندان و شهرداری و استفاده صحیح از امکانات شهری هم جزو برنامه‌های اصلی سازمان است.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌ها و خدمات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان و کسب مقام «باشگاه برتر کشور» از سوی وزارت ورزش و جوانان، بر بهره گیری از نخبگان فرهنگی و فرهنگ سازی افزایش سطح مشارکت عمومی تاکید کرد و گفت: شهروندان گرگانی مهم‌ترین سرمایه اجتماعی و قوی‌ترین بازوی شهرداری هستند.

کد مطلب 4211783

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