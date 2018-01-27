لزوم توجه سازمان فرهنگی شهرداری گرگان به ارتقای سلامت شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در بازدید از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان و دیدار با سرپرست این سازمان، اظهار کرد: حل معضل ترافیک و ارتقای شاخص سلامت شهروندان گرگانی از اولویت‌های اصلی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان است.

وی افزود: رسالت‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان محدود به این دو مسئله نمی‌شود، بلکه آموزش‌های شهروندی، حقوق متقابل شهروندان و شهرداری و استفاده صحیح از امکانات شهری هم جزو برنامه‌های اصلی سازمان است.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌ها و خدمات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان و کسب مقام «باشگاه برتر کشور» از سوی وزارت ورزش و جوانان، بر بهره گیری از نخبگان فرهنگی و فرهنگ سازی افزایش سطح مشارکت عمومی تاکید کرد و گفت: شهروندان گرگانی مهم‌ترین سرمایه اجتماعی و قوی‌ترین بازوی شهرداری هستند.