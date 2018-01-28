قم سفیدپوش شد/ تعطیلی مدارس در نوبت صبح

به گزارش خبرنگار مهر، بارش نزولات آسمانی از عصر روز گذشته در استان قم آغاز شد که در بخش‌های کهک، خلجستان و دستجرد و ارتفاعات به صورت برف و در شهر قم به شکل باران بود.

از بامداد امروز یکشنبه با کاهش دما بارش‌ها در شهر قم نیز به شکل برف درآمد و شهر قم سفیدپوش شد.

به علت برف و کولاک شدید، تردد در محورهای استان قم به سختی و با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است و در اتوبان قم - تهران و جاده قدیم تهران نیز بسیاری از خوردوها متوقف شده و یا با سرعت بسیار پایین تردد می‌کنند.

مدیریت بحران استان قم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل تداوم بارش برف و سرما و یخبندان معابر، مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در استان قم امروز یکشنبه مورخ ۸ بهمن ماه ۹۶ در نوبت صبح تعطیل است.