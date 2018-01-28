جاده گرمسار بسته است

محسن اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت راه‌های استان قم، گفت: کلیه راه‌های استان قم به جز بخشی‌هایی از اتوبان قم - تهران که در حوزه استحفاظی استان تهران است، باز است.

وی در ادامه افزود: اتوبان قم - تهران و جاده قم - تهران از کیلومتر ۶۵ و ۷۵ به بعد در حوزه استحفاظی تهران قرار دارد که در حال حاضر بسته است و امدادرسانی به خودروهای متوقف شده و تلاش برای بازگشایی مصیر توسط نیروهای امدادی ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران قم افزود: در اتوبان گرمسار هم کیلومتر ۶۰ به بعد که در حوزه استحفاظی استان تهران است در حال حاضر بسته و بخش‌هایی که در حوزه استحفاظی قم قرار دارد بازگشایی شده است.

لازم به ذکر است بارش برف هم اکنون در قم متوقف شده ولی در محل عوارضی قم اجازه تردد به وسایل نقلیه‌ای که قصد عزیمت به تهران را دارند داده نمی‌شود و خودروهای بسیاری در این محل متوقف شده‌اند.