امکان تردد در اتوبان قم - تهران و جاده قدیم وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و کاهش شدید دما که از عصر دیروز آغاز شد باعث توقف خودروها در اتوبان قم - تهران و جاده قدیم تهران شد.

بسیاری از خودروهایی که از شب گذشته وارد این مسیر شده‌اند هنوز به مقصد نرسیده‌اند و امکان اتمام سوخت برای این وسایل نقلیه وجود دارد.

نهادهای امدادی اعلام کرده‌اند که به خودروهایی که در مسیر متوقف شده‌اند امدادرسانی می‌شود و تانکرهای بنزین اعزام شده‌اند ولی قطع ارتباط تلفنی در مسیر باعث نگرانی خانواده‌های مسافران شده است.

بارش برف و یخبندان به حدی است که نیروهای امدادی نیز برای خدمات‌رسانی به این خودروها و افرادی که در مسیر متوقف شده‌اند با مشکل مواجه هستند و نمی‌توانند خود را به آنها برسانند.

پلیس راه قم ضمن جلوگیری از حرکت خودروها در مسیرهای منتهی به تهران از مردم تقاضا کرده است از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.