به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نمایشگاه خودرو اصفهان، پررونق‌ترین رویداد خودرویی‌ها در ماه‌های پایانی سال است و نگین خودرو با دست پر به شهر اصفهان آمده بود. روز نخست نمایشگاه با رونمایی خودرو محبوب و دوست داشتنی مگان آغاز شد و اصفهانی‌ها بعد از شهر تهران اولین کسانی بودند که با مگان آشنا شدند.

روز آخر نمایشگاه اصفهان یعنی جمعه، نگین خودرو حضور متفاوتی در خیابان‌های شهر اصفهان داشت.

قنـاد نمایندگی فعال نگین خودرو در شهر اصفهان با حمایت از گروه تلیسمان سواران برای نخستین مرتبه در این شهر و در حاشیه نمایشگاه خودرو اصفهان، کارناوال تلیسمان سواران را در شهر اصفهان به راه انداخت.

بیش از ۳۵ دستگاه تلیسمان از ساعت‌های نخست روز جمعه با حمایت خودروهای نگین سرویس در سطح شهر اصفهان به راه افتادند و پس از انجام برنامه‌های تعیین شده، همگی در محل عاملیت قناد گرد هم جمع شدند. برگزاری کارگاه آموزشی برای شرکت کنندگان و پذیرایی از تلیسمان سواران و حرکت به سمت نمایشگاه خودرو اصفهان آخرین بخش کارناوال تلیسمان سواران اصفهان بود.

نگین خودرو در روز سوم نمایشگاه اصفهان حامی سومین دوره گردهمایی مدیران الماسی اصفهان نیز بود.

این گردهمایی با عنوان مدیریت عالی تجارت و کسب و کار و با حضور بیش از ۱۰۰۰ مدیر توانمند در حوزه کسب و کارهای مختلف شهر اصفهان در مرکز همایش‌های سیتی سنتر اصفهان برگزار شد و نگین خودرو با عاملیت قناد جزء حامیان اصلی این همایش بود و نگین‌های رنو را برای مدیران الماسی اصفهان به نمایش گذاشت که با استقبال خوبی هم در این همایش مواجه شدند.