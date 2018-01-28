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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷

به علت مسدود بودن جاده ها؛

بازی فوتبال تیم های ملوان بندرانزلی و صبای قم لغو شد

بازی فوتبال تیم های ملوان بندرانزلی و صبای قم لغو شد

انزلی-بازی امروز بین تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و صبای قم از سری مسابقات جام آزادگان به علت بسته بودن راه ها و عدم حضور تیم صبای قم در انزلی لغو و به روز دوشنبه موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به هماهنگی نماینده فدراسیون فوتبال با سازمان لیگ، به دلیل بسته بودن تمام مسیر ها از سمت استان قم به گیلان اعم از تهران-قم ، تهران-کرج ، رشت-قزوین و جاده قدیم قزوین به رشت و همچنین پروازها و عدم حضور تیم فوتبال صبای قم در بندرانزلی، مسابقه بین تیم های ملوان بندرانزلی و صبای قم لغو و به روز دوشنبه موکول شد.

این بازی قرار بود ساعت ۱۴ امروز (یکشنبه) در ورزشگاه تختی بندرانزلی برگزار شود.

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی  با ۳۰ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی جام آزادگان قرار دارد و تیم فوتبال صبای قم نیز در جایگاه هفدهم جدول رده بندی قرار دارد.

کد مطلب 4212049

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