انتقاد از پیش بینی اشتباه قیمت نفت در بودجه ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بهروز بنیادی نماینده مردم کاشمر در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: بودجه ۹۷ باید طرحی برای حضور ایران در اقتصاد جهانی ارائه می داد.

وی با بیان اینکه شعار اصلی رئیس جمهور در انتخابات رشد اقتصادی و حل مشکل اشتغال بود، گفت: قرار بود سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود امسال با کاهش بودجه های عمرانی این اعتبارات را به بخش اشتغال اختصاص دادند در حالی که افزایش بودجه های عمرانی موجب ایجاد اشتغال خواهد شد.

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه ۶۰ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر زندگی می کنند، گفت: قطع یارانه نقدی مشکلات جدی برای روستاییان و حاشیه نشینان ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: آحاد جمعیت بنا به ظرفیت درآمدی خود مالیات می پردازند لذا افزایش مالیات ها در سال ۹۷ اقدامی اشتباه است.

عضو فراکسیون امید تصریح کرد: تا زمانی که سایه سیاه فساد بر بودجه باشد مشکلات باقی است تا اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا نشود همچنان مشکلات شرکت های زیان ده باقی است.

وی شرط تحقق رشد اقتصادی را دستیابی به بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری صادرات خواند و گفت: بدون تعامل با جهان سهم صادرات ایران افزایش نخواهد یافت.

وی ادامه داد: بخش زیادی از صادرات ما به کشورهای عربی بوده است که دشمنان این راه را هم قطع کرده اند.

عضو کمیسیون بهداشت گفت: در بودجه ۹۷ هیچ حسنی برای توسعه معادن و رشد سرمایه گذاری وجود ندارد. کاهش سهم درآمد نفتی با افزایش درآمد مالیاتی جبران شده است که این استراتژی اشتباه است.

وی با بیان اینکه سهم خواهی ها در بودجه ۹۷ همچنان وجود دارد گفت: در بودجه ۹۷ امکان انتشار اوراق به برخی دستگاه های دولتی داده شده که امری بیهوده است.

بنیادی افزود: قیمت هر بشکه در بودجه ۹۷، ۵۵ دلار در نظر گرفته شده در حالی که کارشناسان پیش بینی می کنند قیمت نفت برنت در سال آینده ۵۴ دلار خواهد بود، قیمت نفت اوپک همیشه از قیمت نفت برنت ۶ تا ۷ دلار پایین تر بوده بنابراین این قیمت نفت در بودجه ۹۷ محقق نخواهد شد.