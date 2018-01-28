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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲

اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛

مردم هرگونه خاموشی را به سامانه ۱۲۱ اعلام کنند

مردم هرگونه خاموشی را به سامانه ۱۲۱ اعلام کنند

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست در صورت بروز هرگونه خاموشی موردی و یا قطعی برق، موارد را به سامانه فوریت های برق ۱۲۱ اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ آمده است: با توجه به بارش برق و نزول رحمت الهی، این شرکت با تشکیل ستاد مدیریت بحران ضمن رصد لحظه به لحظه و مدیریت، راهبری شبکه توزیع برق، با تمام توان و آمادگی کامل نیروهای عملیاتی شرکت، نسبت به تأمین برق پایدار مشترکان اقدام نموده است.

شایان ذکر است د حال حاضر هیچ گونه مشکل خاصی در روند تأمین برق مشترکین وجود نداشته و تنها موارد محدودی از سقوط درختان در برخی کوچه ها و معابر بر روی شبکه ها و قطع موردی برق گزارش شده است.

این شرکت ضمن پوزش بابت قطعی های ایجاد شده،  از شهروندان تهرانی درخواست کرد  با توجه به احتمال سقوط درختان بر روی تأسیسات برق رسانی و کابل های برق و احتمال قطع برق، ضمن رعایت نکات کامل ایمنی و حریم شبکه در هنگام برف روبی، در صورت بروز هرگونه خاموشی موردی و یا قطعی برق، موارد را به سامانه فوریت های برق ۱۲۱ اعلام کنند و با بردباری، این شرکت را در تأمین برق مطمئن و پایدار یاری رسانند.

در این اطلاعیه آمده است: نیروهای اجرایی شرکت از ساعات اولیه بارش برف در شب گذشته در حال آماده باش بوده و نسبت به رفع هر گونه عیوب پراکنده ناشی از شرایط جوی شبکه برق رسانی اقدام نمودند.

کد مطلب 4212076

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