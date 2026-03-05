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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

مشترکان قطعی آب و برق را اطلاع دهند

مشترکان قطعی آب و برق را اطلاع دهند

وزارت نیرو در اطلاعیه ای از مشترکان آب و برق درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه قطعی آب و برق موضوع را به واحدهای عملیاتی مربوطه گزارش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو در اطلاعیه ای از مشترکان آب و برق درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه قطعی آب و برق موضوع را به واحدهای عملیاتی مربوطه گزارش دهند.

بر اساس این گزارش، در این اطلاعیه آمده است: نظر به حملات صورت گرفته به مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق شهری و مسکونی از شهرواندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه قطعی در بخش برق با شماره ۱۲۱ و قطعی آب با شماره ۱۲۲ تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و رفع ایراد اقدام شود.

خاطر نشان می شود کارکنان و واحدهای عملیاتی صنعت آب و برق به صورت شبانه روزی در تلاش هستند تا جریان آب و برق بخش های مختلف به ویژه بخش خانگی به صورت پیوسته برقرار باشد.

کد مطلب 6765975
طیبه بیات

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