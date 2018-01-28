قطع سه برند گوشی از هفته آینده/ دلیل گرانی موبایل

مهدی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح ثبت و شناسه‌دار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) که از ۱۴ آذرماه آغاز شده است، گفت: تا هفته گذشته بالغ بر ۲۵ هزار گوشی برند آیفون که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و در شبکه مخابراتی به ثبت نرسیده بود، از دسترس خارج شد.

وی توضیح داد: از این تعداد، حدود ۵۰۰۰ گوشی که به صورت میهمان وارد کشور شده بود، از کشور خارج شد؛ در همین حال ۵۰۰۰ گوشی مسافری نیز با پرداخت عوارض، بار دیگر در شبکه فعال شد. بر این اساس از این تعداد، حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار گوشی قاچاقی شناسایی شد و از کار افتاد.

محبی تصریح کرد: در ادامه اجرای طرح رجیستری، از چهاردهم دی ماه گوشی های سه برند «موتورولا» «گوگل پیکسل» و «بلک بری» در فاز دوم مشمول اجرای این طرح شدند که بر اساس مهلت زمانی داده شده، از هفته آینده گوشی هایی که از این برند ها به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و ثبت رجیستری نشده اند، از دسترس خارج می شوند.

وی گفت: در همین حال، طبق اعلام وزارت ارتباطات از چهاردهم بهمن ماه یکی از سه برند آسیایی «ال جی»، «هواوی» و «سامسونگ» در فاز سوم مشمول اجرای این طرح می شوند و قرار است تا ۱۵ اسفند ماه تمامی گوشی هایی که وارد کشور می شوند، مشمول اجرای طرح رجیستری شده و در شبکه مخابراتی کشور به ثبت برسند.

محبی، اجرای طرح رجیستری را موفق ارزیابی کرد و گفت: واردات غیرقانونی و قاچاقی گوشی های اپل به ایران تقریباً به صفر رسیده و بازار این برند، ساماندهی شده است.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، دلیل افزایش قیمت گوشی در بازار را مربوط به اجرای طرح رجیستری ندانست و تأکید کرد: به دلیل افزایش نرخ دلار و عدم ثبات در بازار ارز، قیمت گوشی افزایش یافته است. از سوی دیگر، از ۲۰ روز گذشته کشور امارات برای ورود و خروج کلیه کالاها از جمله گوشی، عوارض و مالیات ۵ درصدی در نظر گرفته است که این موضوع روی افزایش قیمت گوشی هایی که از مبدأ امارات وارد کشور می شوند، تأثیر داشته است.