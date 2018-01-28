برپایی ۲ جشنواره درباره پرفورمنس در موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، هفتمین فستیوال بین المللی «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» و اولین جشنواره بین الملی «رادیکال پرفورمنس» از روز پنجشنبه ۱۲ بهمن‌ ساعت ۱۸ همزمان در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز می شود.

امیر راد مدیر کانون نیو مدیا و پایه‌گذار و کیوریتور هر ۲ جشنواره در این باره گفت: هفتمین فستیوال بین المللی «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» نیز همچون دوره‌های گذشته و با توجه به اهداف این فستیوال شکل گرفته است که معرفی این مدیوم به عنوان یک مدیوم بینارشته‌ای به مخاطبان و هنرمندان سایر حوزه‌های هنری، معرفی و حمایت از جوانان فعال در این حوزه، آموزش مستقیم و غیر مستقیم و فعالیت‌های تحقیقی از جمله این اهداف هستند.

وی ادامه داد: امسال همزمان اولین جشنواره بین المللی «رادیکال پرفورمنس» نیز برگزار خواهد شد. این جشنواره فرصتی است برای تمرکز بر نگاه‌های گوناگون به حوزه‌ اجرا و مطالعات بینارشته ای که شامل بخش‌های متفاوتی از جمله اجراهای آلترناتیو، پرفورمنس‌آرت، ویدئو پرفورمنس و سایبرفورمنس است و برخی از این بخش‌ها برای نخستین بار به فضای هنری ایران معرفی خواهند شد. همچنین این جشنواره به صورت بین‌المللی به اجرا در خواهد آمد تا زمینه تبادل فرهنگی و هنری در این حوزه گشوده شود. این فستیوال تنها فستیوال تخصصی پرفورمنس آرت در ایران است و هر ساله میزبان ۳۰ هنرمند از حوزه‌های گوناگون هنری می شود.

راد یادآور شد: فستیوال بین المللی «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» یک فستیوال کیوریتوریال است و ساختار آن از ابتدا و بنا به شرایط و اهداف آن اینچنین تعریف شده است بنابراین برخلاف جشنواره رادیکال پرفورمنس، انتخاب هنرمندان نه با فراخوان که توسط کیوریتور و بر اساس فعالیت آن‌ها در زمینه‌های عملی و تئوری و همچنین نقش این هنرمندان در گسترش، ارایه و معرفی این مدیوم و با در نظر گرفتن فعالیت یک سال گذشته آن‌ها صورت گرفته است.

این مدیر هنری با اشاره به برخی از ویژگی‌های این دوره گفت: در سال‌های اخیر توجه به طیف‌های گسترده «اجرا» مورد توجه بسیاری از هنرمندان و دست اندرکاران قرارگرفته اما همچنان تجربه‌ها و بسترهای اجرایی (زمان، مکان و نهاد) دچار پراکندگی است که این امر از سویی خود سبب گم‌گشتگی برخی مفاهیم و سوبرداشت‌هایی در حوزه نظری می‌شود و از سوی دیگر در حوزه عملی، تسلسل تجربی در تاثیر و تاثر میان آثار و هنرمندان را دچار وقفه می‌کند.

وی در پایان بیان کرد: کنار هم قرارگرفتن این ۲ جشنواره علاوه بر رفع این موانع و تمرکز حرفه‌ای در این حوزه، سبب دربرگیرندگی بیشتر چه در جذب و شناخت هنرمندان و چه در گستره مدیوم‌ها شده است و ویژگی‌های بینارشته‌ای این حوزه را بیشتر مورد تاکید قرار می‌دهد.

در هفتمین فستیوال بین المللی «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» و اولین جشنواره بین الملی «رادیکال پرفورمنس» هنرمندانی از کشورهای ایران، آلمان، اسپانیا، استرالیا، ترکیه، آمریکا، مکزیک و … حضور دارند. این فستیوال تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ در موزه هنرهای معاصر تهران میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.