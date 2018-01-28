  1. هنر
  2. تئاتر
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۷

برپایی ۲ جشنواره درباره پرفورمنس در موزه هنرهای معاصر

برپایی ۲ جشنواره درباره پرفورمنس در موزه هنرهای معاصر

هفتمین فستیوال بین المللی «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» و اولین جشنواره بین المللی «رادیکال پرفورمنس» در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، هفتمین فستیوال بین المللی «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» و اولین جشنواره بین الملی «رادیکال پرفورمنس» از روز پنجشنبه ۱۲ بهمن‌ ساعت ۱۸ همزمان در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز می شود.

امیر راد مدیر کانون نیو مدیا و پایه‌گذار و کیوریتور هر ۲ جشنواره در این باره گفت: هفتمین فستیوال بین المللی «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» نیز همچون دوره‌های گذشته و با توجه به اهداف این فستیوال شکل گرفته است که معرفی این مدیوم به عنوان یک مدیوم بینارشته‌ای به مخاطبان و هنرمندان سایر حوزه‌های هنری، معرفی و حمایت از جوانان فعال در این حوزه، آموزش مستقیم و غیر مستقیم و فعالیت‌های تحقیقی از جمله این اهداف هستند.

وی ادامه داد: امسال همزمان اولین جشنواره بین المللی «رادیکال پرفورمنس» نیز برگزار خواهد شد. این جشنواره فرصتی است برای تمرکز بر نگاه‌های گوناگون به حوزه‌ اجرا و مطالعات بینارشته ای که شامل بخش‌های متفاوتی از جمله اجراهای آلترناتیو، پرفورمنس‌آرت، ویدئو پرفورمنس و سایبرفورمنس است و برخی از این بخش‌ها برای نخستین بار به فضای هنری ایران معرفی خواهند شد. همچنین این جشنواره به صورت بین‌المللی به اجرا در خواهد آمد تا زمینه تبادل فرهنگی و هنری در این حوزه گشوده شود. این فستیوال تنها فستیوال تخصصی پرفورمنس آرت در ایران است و هر ساله میزبان ۳۰ هنرمند از حوزه‌های گوناگون هنری می شود.

راد یادآور شد: فستیوال بین المللی «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» یک فستیوال کیوریتوریال است و ساختار آن از ابتدا و بنا به شرایط و اهداف آن اینچنین تعریف شده است بنابراین برخلاف جشنواره رادیکال پرفورمنس، انتخاب هنرمندان نه با فراخوان که توسط کیوریتور و بر اساس فعالیت آن‌ها در زمینه‌های عملی و تئوری و همچنین نقش این هنرمندان در گسترش، ارایه و معرفی این مدیوم و با در نظر گرفتن فعالیت یک سال گذشته آن‌ها صورت گرفته است.

این مدیر هنری با اشاره به برخی از ویژگی‌های این دوره گفت: در سال‌های اخیر توجه به طیف‌های گسترده «اجرا» مورد توجه بسیاری از هنرمندان و دست اندرکاران قرارگرفته اما همچنان تجربه‌ها و بسترهای اجرایی (زمان، مکان و نهاد) دچار پراکندگی است که این امر از سویی خود سبب گم‌گشتگی برخی مفاهیم و سوبرداشت‌هایی در حوزه نظری می‌شود و از سوی دیگر در حوزه عملی، تسلسل تجربی در تاثیر و تاثر میان آثار و هنرمندان را دچار وقفه می‌کند.

وی در پایان بیان کرد: کنار هم قرارگرفتن این ۲ جشنواره علاوه بر رفع این موانع و تمرکز حرفه‌ای در این حوزه، سبب دربرگیرندگی بیشتر چه در جذب و شناخت هنرمندان و چه در گستره مدیوم‌ها شده است و ویژگی‌های بینارشته‌ای این حوزه را بیشتر مورد تاکید قرار می‌دهد.

در هفتمین فستیوال بین المللی «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» و اولین جشنواره بین الملی «رادیکال پرفورمنس» هنرمندانی از کشورهای ایران، آلمان، اسپانیا، استرالیا، ترکیه، آمریکا، مکزیک و … حضور دارند. این فستیوال تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ در موزه هنرهای معاصر تهران میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

کد مطلب 4212344
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها