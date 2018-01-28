AFC بدون دخالت سیاست مقررات را برای ایران و عربستان رعایت کند

به گزارش خبرگزای مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، حمیدرضا گرشاسبی با اشاره به جلسه ای که پیرامون حضور تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا با حضور داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین رئیس فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاه های ایران که در این رقابتها حضور دارند، برگزار شد؛ اظهار داشت: در این جلسه مسائل مختلف پیرامون حضور تیم های ایرانی در رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی از ایران به عنوان یکی از امن ترین کشورهای دنیا نام برد و خاطرنشان کرد: در این مدت ثابت شده که ایران کشور امنی است و در رقابت های ورزشی هم نشان دادیم که ایران از امنیت بالایی برخوردار است به همین دلیل انتظار ما این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا همانطور که که هیات اجرایی هم رای به برگزاری بازی ها بصورت رفت و برگشت و به میزبانی ایران و عربستان داد؛ فارغ از دخالت سیاست قانون و مقررات را اجرا کند.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفت: عربستان پیرامون برگزاری مسابقات فوتبال تیم های باشگاهی این کشور در کشور دیگر به کنفدراسیون فوتبال آسیا فشار می آورد. انتظار این است که مسابقات بصورت رفت و برگشت برگزار شود تا شاهد برگزاری رقابت های خوب، زیبا و تماشاگر پسند باشیم.