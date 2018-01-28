به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «آینده پژوهی تغییر ارزش ها در خانواده در جمهوری اسلامی ایران» به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

این کرسی ترویجی با ارائه حجت الاسلام والمسلمین رحیم کارگر و با نقد حسین گودرزی، حجت الاسلام محمدرضا سالاری فر و حجت الاسلام کریم خان محمدی، همراه است.

دبیری علمی کرسی «آینده پژوهی تغییر ارزش ها در خانواده در جمهوری اسلامی ایران» به عهده حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم باقرزاده است.

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «آینده پژوهی تغییر ارزش ها در خانواده در جمهوری اسلامی ایران» سه شنبه ۱۰ بهمن ماه از ساعت ۱۰ در محل ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار امام مهدی (عج) برگزار می شود.