تبرئه روزنامه«گل» از شکایت جوادنکونام/روزنامه آسیا مجرم شناخته شد

علی اکبر کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرونده های مورد بررسی در جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: یکی از پرونده ها مربوط به خبرگزاری تسنیم بود که وکیل شاکی در دادگاه حضور پیدا کرد و از کلیه متهمان اعلام رضایت داشت و پرونده مختومه شد.

وی به شکایت از پرونده روزنامه گل اشاره و تصریح کرد: پرونده بعدی مربوط به شکایت جواد نکونام از روزنامه گل بود که از سردبیر و نویسنده مقاله با دو عنوان اتهامی توهین و نشر مطالب خلاف واقع شکایت شده بود.

کسائیان افزود: سردبیر و نویسنده مقاله در رابطه با هر دو عنوان مجرم شناخته نشدند.

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اظهارداشت: پرونده بعدی مربوط به روزنامه آسیا بود که بانک ملت به عنوان شاکی از مدیر مسئول و نویسنده مقاله شکایت کرده بود که در نهایت در رابطه با عنوان اتهامی نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته نشدند اما در رابطه با عنوان اتهامی توهین با اکثریت آرا مجرم شناخته شدند. ضمنا هر دو متهم مستحق تخفیف دانسته شدند.

به گفته کسائیان این پرونده ها در شعبه ۹دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت.