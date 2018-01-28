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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری:

تردد در جاده های چهارمحال و بختیاری روان است

تردد در جاده های چهارمحال و بختیاری روان است

شهرکرد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به بارش برف در برخی نقاط استان، گفت: در حال حاضر تردد در جاده های چهارمحال و بختیاری روان است.

احمد جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر تردد در جاده های چهارمحال و بختیاری روان است، اظهار داشت: هیچ گونه مشکلی در تردد خودرو ها در پی بارش برف و باران در جاده های چهارمحال و بختیاری وجود ندارد و تردد در حال انجام است.

وی عنوان کرد: در محورهای کوهستانی شهرستان کوهرنگ تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مسافرانی که قصد تردد از گرنه عسلکشان و چری در شهرستان کوهرنگ را دارند باید زنجیر چرخ همراه خود داشته باشند.

وی بیان کرد: همچنین داشتن تجهیزات کامل از جمله مواد غذایی و پتو نیز ضروری است.

کد مطلب 4212481

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