احمد جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر تردد در جاده های چهارمحال و بختیاری روان است، اظهار داشت: هیچ گونه مشکلی در تردد خودرو ها در پی بارش برف و باران در جاده های چهارمحال و بختیاری وجود ندارد و تردد در حال انجام است.

وی عنوان کرد: در محورهای کوهستانی شهرستان کوهرنگ تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مسافرانی که قصد تردد از گرنه عسلکشان و چری در شهرستان کوهرنگ را دارند باید زنجیر چرخ همراه خود داشته باشند.

وی بیان کرد: همچنین داشتن تجهیزات کامل از جمله مواد غذایی و پتو نیز ضروری است.