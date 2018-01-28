ورود به محدوده «ممنوعه»

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «ممنوعه» به کارگردانی امیر پورکیان دو هفته گذشته در تهران کلید خورد و بازیگران این سریال که در شبکه نمایش خانگی تولید می شود، به زودی اعلام می شوند.

به تازگی لوگو این سریال رونمایی شد که روح الله موحدی طراحی آن را بر عهده دارد.

نگارش فیلمنامه را نیز علی اصغری و مهرداد کوروش نیا به طور مشترک انجام داده اند.

دیگر عوامل تولید این سریال عبارتند از دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: حامد شریفی نیا، مدیر فیلمبرداری: ابوالفضل نباتی، صدابردار: محمد شاهوردی، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، طراح گریم: الهام اطیابی، مدیر تولید: فریبا سادات خلیلی، مدیر تدارکات: توماج گودرزی، عکاسان: علی سندانی و حانیه زاهد، فیلمبردار پشت صحنه: محمود جوانشیر، منشی صحنه: آزاده جهانبخش، مشاور تبلیغات: سپیده هاشمی محتشم، مشاور رسانه‌ای: آیدا اورنگ، سرمایه گذار: صادق یاری، پخش از موسسه سرو رسانه پارسیان.