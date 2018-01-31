سه بازیگر به سریال «ممنوعه» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، خاطره اسدی، آناهیتا درگاهی و امیرحسین آرمان به ایفای نقش در سریال نمایش خانگی «ممنوعه» می پردازند.

«ممنوعه» به کارگردانی امیر پورکیان است که سرمایه گذاری آن توسط صادق یاری صورت گرفته است.

پخش مجموعه «ممنوعه» برعهده موسسه سرو رسانه پارسیان است.

دیگر عوامل تولید این سریال عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: علی اصغری و مهرداد کوروش نیا، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: حامد شریفی نیا، مدیر فیلمبرداری: ابولفضل نباتی، صدابردار: محمد شاهوردی، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، طراح گریم: الهام اطیابی، مدیر تولید: فریبا سادات خلیلی، مدیر تدارکات: توماج گودرزی، امور مالی: مهدی جمشیدی، عکاسان: حانیه زاهد و علی سندانی، فیلمبردار پشت صحنه: محمود جوانشیر، منشی صحنه: آزاده جهانبخش، مشاور تبلیغات: سپیده هاشمی محتشم، مشاور رسانه‌ای: آیدا اورنگ، سرمایه گذار: صادق یاری، پخش از موسسه سرو رسانه پارسیان.