شیفت امشب کتابخانه ملی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره ساعات کاری امروز این اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است:

«با توجه به برودت هوا سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران امروز از ساعت ۱۹ به بعد امکان ارائه خدمات به مراجعان ندارد. در همین راستا شیفت شب امروز یکشنبه دایر نبوده و امکان ارائه خدمات از ساعت ۱۹ به بعد برای مراجعان ممکن نیست. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ضمن عذرخواهی بابت اختلال پیش آمده به دلیل وضعیت جوی، به اطلاع می‌رساند در صورت تغییر در ساعات کاری سالن‌های کتابخانه در روزهای آتی، این تغییرات را به اطلاع خواهد رساند».