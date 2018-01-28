مصرف گاز در زنجان افزایش یافت/ مصرف گاز را مدیریت کنید

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید عسگریان ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه مدیریت بحران در محل شرکت گاز استان زنجان، بر مدیریت مصرف گاز در استان زنجان تأکید کرد و گفت: زنجانی‌ها مصرف گاز را مدیریت کنند.

وی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجانی بیش از ۹ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند و مصرف گاز در ۲۴ ساعت گذشته یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب افزایش‌یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: با توجه به گزارش هواشناسی افت دما در استان زنجان ادامه دارد که در این میان شهروندان مصرف گاز را مدیریت کنند تا قطعی گاز در استان نداشته باشیم.

عسگریان تصریح کرد: در فصل زمستان و پاییز مشترکان خانگی و تجاری بیشترین مصرف رادارند در فصل تابستان مشترکان صنعتی بیشترین مصرف گاز را به خود اختصاص می‌دهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان یاد آور شد: با توجه به اینکه در فصل سرما قرار داریم و زنجان منطقه کوهستانی است شهروندان حتماً در مصرف گاز مدیریت مصرف را داشته باشند تا مشکلی درزمینه مصرف سوخت در استان رخ ندهد و همه از این نعمت استفاده کنند.

عسگریان با بیان اینکه بیش از ۲۹۵ هزار مشترک گاز در استان زنجان وجود دارد که این تعداد مشترک بیش از ۳۵۰ هزار خانوار شهری و روستایی را شامل می‌شود، گفت: در حال حاضر در استان زنجان بیش از ۷۳ درصد از روستاها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و بهره‌مندی از گاز در روستاهای استان از میانگین کشوری بالاتر است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: تا پایان سال ۹۶ بهره‌مندی روستاهای استان زنجان از نعمت گاز طبیعی به بیش از ۸۵ درصد می‌رسد.