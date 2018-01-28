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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۷

معاون مشترکین آب و فاضلاب خراسان شمالی:

۲ هزار و ۸۶۱ کنتور خراب آب در خراسان شمالی وجود دارد

۲ هزار و ۸۶۱ کنتور خراب آب در خراسان شمالی وجود دارد

بجنورد- معاون مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی از خراب بودن دو هزار و ۸۶۱ کنترل آب در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شیردل اظهار کرد: این تعداد کنتور خراب در خراسان شمالی با توجه به اعتبارات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تعویض خواهند شد.

شیردل افزود: میانگین کنتورهای خراب در خراسان شمالی ۵/۱ درصد است درحالی‌که این رقم در کشور ۵/۵ است.

وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶ هزار و ۲۹۴ فقره کنتور خراب در استان تعویض شده درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۹۹۳ فقره کنتور بوده است.

وی گفت: از این تعداد سه هزار و ۱۴۴ فقره کنتور خراب در شهرستان بجنورد، ۹۹۶ فقره در شهرستان شیروان، ۷۶۰ فقره در شهرستان اسفراین، ۴۴۹ فقره در شهرستان جاجرم، ۳۳۹ فقره در شهرستان مانه و سملقان، ۱۷۰ فقره در شهرستان فاروج، ۳۶۶ فقره در شهرستان گرمه و ۷۰ فقره در شهرستان راز و جرگلان تعویض شده است.

معاون مشترکین آب و فاضلاب خراسان شمالی، اعتبار صرف شده برای تعویض کنتورهای خراب را حدود هفت میلیارد ریال برشمرد و افزود: تعداد کنتورهای خراب به‌صورت روزانه و با توجه به قرائت کنتورها در حال افزایش است و تعویض کنتورها نیز کاری دائمی و مستمر است.

کد مطلب 4212623

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