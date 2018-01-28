به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست هم‌اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن شرکت‌های تبلیغاتی ایران با معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

محمد سلطانی‌فر در این نشست ضمن اعلام حمایت کامل از تشکیل نهادهای صنفی برای انجام امور مختلف، تصریح کرد: سیاست دولت حمایت از اصناف و عقب نشینی به نفع آنهاست؛ ما به حداقل دخالت و حداکثر حمایت اعتقاد داریم.

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به شکل گیری «خانه تبلیغات» و یا «اتحادیه تبلیغات» افزود: در جلسات کارشناسی موانع، مزایا و مضرات شکل گیری هرکدام از این دو پیشنهاد را بررسی کنید و بعد از رفع نکات حقوقی و قانونی، و در نظر گرفتن جایگاه حاکمیتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تجمیع نظرات صنفی، هرچه سریعتر نسبت به آن اقدام شود.

وی افزود: در تمام حوزه‌های فرهنگی-رسانه‌ای نگاه ما باید به آینده باشد؛ اصلاح قوانین، صدور مجوزها و طراحی‌های جدیدمان با این نگاه است که می‌تواند منشاء خیر باشد. باید در مسیر توسعه حرکت کنیم و در این مسیر، هر روز موانع را کمتر و امور را تسهیل کنیم.

سلطانی‌فر همچنین به مساله آموزش اشاره کرد و گفت: تمام ظرفیت ما برای این حوزه در اختیار تشکل‌های صنفی است؛ دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها نیز به طور کامل در خدمت مباحث آموزشی است و می‌توان از آن استفاده کرد چرا که اولویت ما در معاونت مطبوعاتی تقویت ابعاد مختلف آموزشی در تمام حوزه هاست.

وی در خصوص مشکل مالیات کانون‌های تبلیغاتی نیز درخواست کرد تا اهم مشکلات مربوط به این بخش را تهیه و برای طرح در جلسه مشورتی با مدیران سازمان مالیاتی ارائه دهند.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به لزوم هماهنگ سازی دستگاه‌ها در برخورد یکسان و استفاده از نظر اصناف در بخشنامه‌ها تاکید کرد: باید روش‌های برخورد با حوزه تبلیغات به ویژه یک بام و دو هوای موجود در برخی عملکردها را اصلاح کنیم اما حوزه سلامت، خط قرمز ماست و نگاه تخصصی وزارت بهداشت در حوزه تبلیغات را فصل الخطاب می‌دانیم چرا که فعالیت در این حوزه به طور مستقیم با سلامت و جان مردم گره خورده است.

در این جلسه که با حضور مدیر کل اداره تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقایان «محمود دهقان، مجید دوخته چی زاده، امیرعلی آقایاری، مهدی غلامپور، غلامرضا موسوی، ساعد جنانی و شاهین ترکمن» برگزار شد، برخی از مهمترین دغدغه‌های صنفی کانون‌های تبلیغاتی مطرح شد.

«حمایت از تشکیل یک اتحادیه جامع، تقویت جایگاه صنفی برای نظارت بهتر و کاربردی، رفع مشکلات و موانع منحصر به فرد تبلیغات محیطی، وجود بخشنامه‌های یکسویه بدون اخذ نظرات صنفی، وجود مشکلات متنوع حوزه مالیات، بی‌توجهی سایر دستگاه‌ها به بخشنامه‌ها مانند صداوسیما و شهرداری، اصلاح و ترمیم قانون پیشنهادی تبلیغات، نبود نماینده صنف در تصمیم‌گیری‌ها بویژه در نگارش دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌های مختلف، لزوم بازنگری در شیوه و شاخص‌های صدور مجوز برای کانونهای تبلیغاتی، تقویت جایگاه پروانه‌های صادرشده به ویژه در دستگاه‌های مرجع، تغییر در شیوه آزمودن افراد متقاضی پروانه جدید، ارائه پیشنهاد راه اندازی مدرسه ملی تبلیغات، حل برخی مشکلات این حوزه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و...» از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.