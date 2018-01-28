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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۶

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری:

۱۲ بسته سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری تدوین شد

۱۲ بسته سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری تدوین شد

شهرکرد- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۲ بسته سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تهمتن عبدالهی ظهر یکشنبه در نشست سرمایه گذاری با اشاره به اینکه ۱۲ بسته سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری تدوین شده است، اظهار داشت: باید از ظرفیت ها و پتانسیل ها در مسیر توسعه و پیشرفت استان بهره گرفت.

وی عنوان کرد: توانمندی های بسیاری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که باید این ظرفیت ها شناسایی شوند و در مسیر بهره گیری قرار گیرند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: باید تلاش شود که بسته های جدید سرمایه گذاری با توجه به ظرفیت های استان تهیه شود.

وی ادامه داد: جذب سرمایه گذار در این استان ضروری است.

کد مطلب 4212646

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