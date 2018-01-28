استانداران اجرای طرح کولبری را جدی بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور امروز یکشنبه ۸ به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در محل این وزارتخانه برگزار شد.

رحمانی فضلی در این جلسه اظهارداشت: باید تلاش کنیم از ظرفیت و امکانات استانهای عضو این شورا در جهت توسعه استان با رویکرد امنیتی استفاده کنیم همچنین اولویت این استان ها باید مشخص شود تا سرمایه گذاری حول این اولویت ها انجام بگیرد.

وی در ادامه افزود: مسائل مورد بحث و مصوبات این شورا باید در شوراهای برنامه ریزی استان ها پیگیری و برنامه های مورد نظر جهت عملی شدن آن ها مشخص شود.

وزیر کشور تعیین اولویت ها، جامع دیدن مسائل و موضوعات و بالابردن سرعت تصمیم گیری و اقدام را ۳ ویژگی مهم برجسته شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ذکر کرد.

رحمانی فضلی از کمیته های این شورا به خصوص کمیته اقتصادی خواست پیگیری های جدی تری را در دوره جدید داشته باشند.

وی تهیه سند جامع توسعه استانهای عضو این شوراها را ضروری توصیف کرد و اظهار داشت: نباید برای توسعه استانها منتظر و یا تنها متکی به ردیف های بودجه دولتی باشیم بلکه باید از ظرفیت ممتاز هر استان و سرمایه سرمایه گذاران بومی هر استان جهت توسعه همه جانبه بهره برد.

وزیر کشور از استانداران خواست از اجرای برنامه های اقتصادی که در سایر استان ها عملیاتی شده و موفق بودند با توجه به ویژگی هر استان الگو برداری کنند و افزود: باید راه سرمایه گذاری را تسهیل و سرعت ببخشید تا بتوانید در کوتاه ترین زمان ممکن طرح های اقتصادی و اشتغال زا به بهره برداری برسند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مردم با پیش بینی مشوق هایی باید در امر سرمایه گذاری باید ترغیب و تشویق شوند، گفت: در اجرای برنامه خود حضور مردم و بخش خصوص را دراولویت قرار دهید و این کار تنها در حوزه اقتصادی خلاصه نمی شود و باید مردم را در مسائل اجتماعی و فرهنگی هم پای کار بیاوریم.

وی با اشاره به ساماندهی کولبری در استان های هدف گفت: طرح ساماندهی کلوبری با مشورت دستگاه های مرتبط در دولت تهیه و تصویب شد که بر اساس این طرح هر فردی با فعالیت در قالب این طرح می تواند درآمد مکفی داشته باشد.

وزیر کشور تاکید کرد: با اجرای این طرح ضمن حفظ کرامت انسانی دیگر شاهد مشکلات گذشته برای کولبران نخواهیم بود.

رحمانی از ابلاغ طرح کولبری به استانداران هدف خبر داد و گفت: استانداران اجرای این طرح را جدی بگیرند.

دین پرست دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور هم گزارشی از تهیه سند راهبردی امنیت پایدار غرب و شمال غبر کشور ارائه کرد.

غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه و رئیس کمیته قضایی این شورا هم طی سخنانی اظهار داشت: این ستاد وظایف مهمی دارد و مصوبات این ستاد لازم الاجرا است، کمیته قضایی بر اساس آنچکه در این شورا پیش بینی شده هرچند وقت یک بار جلسه تشکیل داده و مصوباتی داشته است که در این جلسات تمامی اعضای همچون سپاه، ارتش، روئسای دادگستری ها، نیروی انتظامی حضوری فعال داشته اند.

در ادامه این جلسه هم حسینی رئیس کمیته فرهنگی و سردار مارانی رئیس کمیته امنیتی این شورا نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته به همراه پیشنهادتی ارائه کردند.