ترامپ از سفر رسمی خود به لندن در اکتبر سال جاری میلادی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه «آی‌تی‌وی» از احتمال سفر رسمی خود به لندن در ماه اکتبر سال جاری میلادی خبر داد.

رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه اعلام کرده است که این سفر پس از مسافرت غیررسمی وی در ماه جولای سال جاری میلادی بوده و بنا به دعوت ترزا می نخست وزیر انگلیس به انجام خواهد رسید.

این در حالیست که دفتر نخست وزیر انگلیس تا کنون در قبال دو تاریخ اعلامی ترامپ برای سفرخود به لندن واکنشی نشان نداده است.

بر اساس اعلام این رسانه، مصاحبه کامل ترامپ با آی‌تی‌وی قرار است تا ساعاتی دیگر (امشب) پخش شود.

لازم به ذکراست، تا کنون چند بار تاریخ های اعلامی ترامپ برای سفر به انگلیس با واکنش های سخت مردم این کشور در اعتراض به سیاست های واشنگتن به تعویق افتاده است.