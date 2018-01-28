به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، غلامعلی حدادعادل، رییس بنیاد سعدی در پاسخ به سخنان جلال میرزایی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگانی که پیش از آن نسبت به بودجه این بنیاد انتقاد داشتند، گفت: بنیاد سعدی در خارج از کشور عهده دار آموزش و گسترش زبان فارسی در بیش از ۲۰۰ نقطه جهان است و جای تاسف و تعجب دارد که نماینده ای از تریبون رسمی، چنین اظهاراتی را درباره فعالیت بنیاد سعدی عنوان کرده است.

وی تصریح کرد: از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود با شرح وظایف دستگاه‌هایی که ردیف بودجه دارند، آشنا باشند و یا حداقل از اعضای کمیسیون فرهنگی درباره بنیاد سعدی سوال کنند.

صبح امروز یکشنبه، هشتم بهمن ماه ۱۳۹۶، در مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کشور مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف با این کلیات، نظرات خود را از تریبون رسمی مجلس بیان کردند و دکتر جلال میرزایی نماینده مردم ایلام و عضو کمیسیون انرژی مجلس به عنوان یکی از مخالفان کلیات لایحه بودجه، در انتقاد به تخصیص بودجه برخی دستگاه ها بیشتر از نیازی که داشتند، اظهار کرد: برای بنیاد سعدی ، که عملکرد آن در کنار فعالیت سایر دانشگاه های کشور ، در جهت سعدی شناسی فعالیت داشته و پایان نامه های دانشجویان را در این مورد حمایت می کند و از کارایی لازم برخوردار نیست، ۱۲ میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده است.