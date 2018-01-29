رکوردهای عجیب ویزیت گروهی بیماران توسط اطبا/ طبابت با سرعت نور

خبرگزاری مهر– گروه استانها: صف طولانی انتظار در مطب ها و ویزیت دقیق این همه بیمار توسط یک پزشک کمی غیرمنطقی به نظر می رسد، آنجا که در عرض ۴ ساعت پزشک متخصص حدود ۷۰ تا ۱۰۰ نفر را ویزیت می کند و این در حالی است که قانونا در هر ساعت باید تنها سه نفر را برای معاینه بپذیرد!

اما امان از کم فروشی که حتی اینجا هم در کاهش زمان ویزیت بروز و نمود می کند و این اقدام برخی از پزشکان که با روح و اخلاق حرفه ای هیچ سنخیتی ندارد، باعث پایمال شدن حق و حقوق بیمارانی می شود که چشم به دست های درمانگر سفیدپوشان درد آشنا دارند.

برخی از پزشکان با دور زدن مصوبات قانونی در خصوص زمان استاندارد ویزیت، انبوهی از بیماران را در طول یک ساعت ویزیت می کنند و گاها می بینیم در اتاق معاینه حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر منتظرند و بیمار بخت برگشته باید در حضور همه آنها شرح بیماری دهد و سر جمع در عرض ۵ دقیقه نسخه وی پیچیده می شود و بسلامت.

این رویه نامناسب ویزیت های گروهی که در مطب پزشکان که تعدادشان هم کم نیست نه تنها کیفیت فرآیندهای تشخیصی و درمان بیماری از سوی پزشکان را به شدت کاهش می دهد، بلکه با مختل کردن فرآیند درمان موجب افزایش هزینه های بیماران هم می شود و با تشخیص اشتباه احتمالی، بیمار قطعا به پزشک دیگری مراجعه خواهد کرد و در صورت تکرار موضوع این روند باز هم ادامه خواهد داشت.

طبق مصوبه هیئت دولت متوسط زمان ویزیت برای پزشک عمومی حداقل ۱۵ دقیقه، برای پزشک متخصص حداقل ۲۰ دقیقه، برای پزشک فوق‌تخصص حداقل ۲۵ دقیقه و برای روانپزشک حداقل ۳۰ دقیقه زمان مشخص شده است، یعنی یک پزشک متخصص می‌تواند به طور میانگین حداکثر سه بیمار را در یک ساعت ویزیت کند، اما با مراجعه به مطب‌های مختلف سطح شهر، به ندرت می‌بینید که پزشک متخصص برای هر بیمارش، ۲۰‌دقیقه وقت بگذارد.

تشخیص های اشتباه به خاطر تعداد مراجعین بالای پزشکان

یک شهروند کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه برخی پزشکان اصلا وقت چندانی برای بیمار نمی گذارند و با یک گزارش مختصر از بیمار برایش مواردی را تجویز می کنند که حتی از سوی دیگر پزشکان مورد اعتراض قرار می گیرد.

صابر رحیمی افزود: چند ماهی می شود که از این پزشک به آن پزشک برای درمان درد گردنم مراجعه می کنم، اما هربار به من می گویند که تشخیص پزشک قبلی اشتباه بوده است!

وی بیان داشت: برخی از دوستان پزشکان حاذقی را معرفی می کنند که به دلیل مراجعین بالا زمان مناسب برای تشخیص بیماری را ندارند و همین موضوع هم باعث شده تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسم.

پزشکان حاذق قادر به تشخیص بیماری در زمان کمتری هستند

یک پزشک هم در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص اظهار داشت: این مسئله در مورد تمام پزشکان مصداق ندارد و اغلب پزشکان به اخلاق پزشکی پایبند هستند، هرچند ویزیت تعداد بیشتر بیمار نشان عدم پایبندی به اخلاق حرفه ای نیست.

مرادی بیان داشت: برخی از مطب ها به ویژه پزشکان حاذق و معروف مراجعین بیشتری دارند و از شهرستان های اطراف هم مراجعه می کنند و انتظار دارند حتما ویزیت شوند.

وی افزود: پزشکانی که تجربه بیشتری دارند در زمان کوتاه تری می توانند بیماری فرد مراجعه کننده را تشخیص دهند و قاعدتا می توانند بیماران بیشتری را در زمان کمتری ویزیت کنند.

این پزشک با تاکید بر اهمیت تشخیص صحیح بیماری برای طی روند درمان، تصریح کرد: نمی توان گفت تشخیص اشتباه صرفا به کم گذاشتن وقت مرتبط است، چراکه این امر می تواند ناشی از ارائه اطلاعات غلط بیمار به پزشک باشد.

ویزیت های گروهی خلاف قانون است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ویزیت گروهی خلاف قانون است و همیشه به پزشکان در این خصوص تذکر می دهیم.

دکتر بهمن روشنی با بیان اینکه برای ویزیت هر بیمار توسط پزشکان حداقل زمان مشخصی تعین شده است، افزود: پزشکان موظف به رعایت این موضوع هستند.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال زمان ویزیت بیمار در مورد پزشک متخصص ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بوده که این زمان برای روانپزشکان بیشتر از این میزان است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص نظارت های دانشگاه علوم پزشکی بر این موضوع نیز گفت: واحد نظارت ما برای این موضوع برنامه دارند و به صورت مرتب به مطب ها سرکشی می کنند.

این مسئول ادامه داد: در این بازدید ها به مطب هایی که موارد فوق را رعایت نکرده باشند هم به صورت شفاهی و هم به گونه کتبی تذکر می دهند و در صورت تکرار این موارد به کمیسیون تخلفات ارجاع داده می شوند.

به گزارش مهر، ویزیت حدود ۱۰۰ نفر در عرض ۴ تا ۵ ساعت توسط پزشکان یعنی تحمیل بار اضافی بر دوش بیماران و بیمه های درمانگر که به خاطر تشخیص ناصحیح مدام از این مطب به آن مطب می روند تا علاج دردشان را بیابند، هرچند این مسئله در مورد تمام پزشکان موضوعیت ندارند، اما هنوز هم تعداد زیادی از پزشکان با علم به تخلف این موضوع، به این کار اقدام می کنند.