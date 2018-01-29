به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان سمنان، حسن رهایی بیان کرد: نخستین همایش «چالش‌ها و فرصت‌های فناوری اطلاعات در آموزش» با همکاری استانداری، دانشگاه، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاه جامع علمی کاربردی و جهاددانشگاهی اسفندماه سالجاری در سمنان برگزار می‌شود.

وی افزود: تقویت ارتباط دانشگاه و نیازهای جامعه، تبادل دستاوردهای پژوهشی و توسعه فناوری اطلاعات سایر مراکز علمی و آموزشی، ارتقای سطح علمی مراکز دانشگاهی و شناسایی پژوهشگران و محققان توانمند، معرفی توانمندی‌های جهاددانشگاهی در حوزه فناوری اطلاعات، گسترش آموزش‌های تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و حرکت در راستای تسریع رشد اقتصادی و توسعه کارآفرینی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان اضافه کرد: جایگاه فناوری اطلاعات در رشته های میان رشته‌ای، نقش فناوری اطلاعات در دوره های آموزشی با رویکرد کسب و کار، مطالعه تطبیقی آموزش‌های فناوری اطلاعات در ایران و دنیا، ظرفیت‌ها و فرصت‌های آموزشی کشور و توانمندی‌های آموزشی جهاددانشگاهی در حوزه فناوری اطلاعات بخشی از محورهای همایش چالش‌ها و فرصت‌های فناوری اطلاعات در آموزش است.

رهایی ادامه داد: همچنین از محورهای دیگر این همایش که در آن محققان و پژوهشگران به ارائه مقاله و سخنرانی خواهند پرداخت می‌توان به بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگری و توریسم، شیوه‌های نوین آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات، نقش آموزش‌های الکترونیکی در توسعه سواد دیجیتالی، آموزش‌های بین المللی و بررسی جایگاه جهاددانشگاهی، برندسازی آموزشی و شبکه و امنیت شبکه‌های کامپیوتری اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه اولین همایش چالش‌ها و فرصت‌های فناوری اطلاعات در آموزش در سمنان واقع در خیابان طالقانی، بالاتر از میدان ارگ، نبش کوچه شهید خواجوی، معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان سمنان است.