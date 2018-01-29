به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدکاظم موسوی متقی؛ مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفت وگویی با بیان اینکه موقوفاتی با نیت حضرت فاطمه (س) در سامانه جامع موقوفات کشور به ثبت رسیده است درباره برگزاری مراسم عزاداری دهه اول فاطمیه (س) در امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور اظهار کرد: همزمان با ایام عزاداری حضرت زهرا (س) در دهه اول فاطمیه، سه شب مراسم عزاداری وسوگواری در ۲ هزار بقعه متبرکه شاخص در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های سازمان اوقاف در فاطمیه اول در قالب سخنرانی و عزاداری در بقاع متبرکه از سه‌شنبه دهم بهمن‌ماه آغاز خواهد شد و تا پنجشنبه دوازدهم بهمن‌ماه ادامه می‌یابد.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه در ایام فاطمیه دوم، پنج شب مراسم عزاداری وسوگواری حضرت صدیقه طاهره (س) همراه بابرنامه های مختلف در امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص برگزار خواهد شد، تصریح کرد: طرح اصلی و ملی سوگواره یاس نبوی در فاطمیه دوم در سطح امامزادگان شاخص اجرا خواهد شد.