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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶

در سن پترزبورگ؛

کنفرانس «منطق امروز: تحولات و چشم اندازها» برگزار می شود

کنفرانس «منطق امروز: تحولات و چشم اندازها» برگزار می شود

کنفرانس «منطق امروز: تحولات و چشم اندازها» از روز ۳۱ مه تا ۲ ژوئن ۲۰۱۸ در موسسه فلسفه، دانشگاه ایالتی سن پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس «منطق امروز: تحولات و چشم اندازها» از روز ۳۱ مه تا ۲ ژوئن ۲۰۱۸ در موسسه فلسفه، دانشگاه ایالتی سن پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل تاریخچه فلسفه غرب، منطق و فلسفه، فلسفه ریاضیات، تاریخ منطق، منطق نمادی، نظریه استدلال، مبانی فلسفی منطق، سنت منطق و فلسفه روم است.

این کنفرانس سیزدهمین کنفرانس از مجموعه وقایع مرتبط با فلسفه و منطق در دانشگاه ایالتی پترزبورگ است. با توجه به محور موضوعات، علاقمندان می‌توانند خلاصه‌ای از آثار خود را تا پایان روز ۱۰ مارس ۲۰۱۸ از طریق آدرس http://ocs.philosophy.spbu.ru/index.php/loto۲۰۱۸/ ارسال نمایند.

 

کد مطلب 4213262

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