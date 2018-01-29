کنفرانس «منطق امروز: تحولات و چشم اندازها» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس «منطق امروز: تحولات و چشم اندازها» از روز ۳۱ مه تا ۲ ژوئن ۲۰۱۸ در موسسه فلسفه، دانشگاه ایالتی سن پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود.



محور کلی موضوعات شامل تاریخچه فلسفه غرب، منطق و فلسفه، فلسفه ریاضیات، تاریخ منطق، منطق نمادی، نظریه استدلال، مبانی فلسفی منطق، سنت منطق و فلسفه روم است.



این کنفرانس سیزدهمین کنفرانس از مجموعه وقایع مرتبط با فلسفه و منطق در دانشگاه ایالتی پترزبورگ است. با توجه به محور موضوعات، علاقمندان می‌توانند خلاصه‌ای از آثار خود را تا پایان روز ۱۰ مارس ۲۰۱۸ از طریق آدرس http://ocs.philosophy.spbu.ru/index.php/loto۲۰۱۸/ ارسال نمایند.



