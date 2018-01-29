پرداخت یارانه نقدی به حاشیه نشینان،روستائیان و اقشار کم درآمد

مهدی فرشادان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه امروز کمیسیون تلفیق بودجه گفت: طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مقرر شد به روستاییان و همه اقشار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی یارانه نقدی پرداخت شود.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مقرر شد به تمام افرادی که زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند ، افرادی که در حاشیه شهر ها زندگی می کنند و اقشار کم در آمد، یارانه نقدی پرداخت شود .

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق گفت: مقرر شد افرادی که درخواست دریافت یارانه را دارند، باید تراکنش‌های مالی‌شان بررسی شود تا بتوانند یارانه دریافت کنند؛ با این کار خود به خود ثروتمندان از دریافت یارانه انصراف خواهند داد.

فرشادان تصریح کرد: همچنین در بند دیگری مقرر شد کسانی که یارانه‌شان حذف شده اما معترض هستند، اعتراض خود را باید به دستگاه‌های مرتبط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اعلام کنند و ظرف یک ماه دولت موظف است یارانه این افراد را پس از بررسی وضعیت مالی‌شان بازگرداند.