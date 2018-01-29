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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۶

فرشادان در گفتگو با مهر خبر داد

پرداخت یارانه نقدی به حاشیه نشینان،روستائیان و اقشار کم درآمد

پرداخت یارانه نقدی به حاشیه نشینان،روستائیان و اقشار کم درآمد

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق از تصمیم جدید این کمیسیون برای شناسایی یارانه بگیران خبر داد.

مهدی فرشادان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه امروز کمیسیون تلفیق بودجه گفت: طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مقرر شد به روستاییان و همه اقشار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی یارانه نقدی پرداخت شود.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مقرر شد به تمام افرادی که زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند ، افرادی که در حاشیه شهر ها زندگی می کنند و اقشار کم در آمد، یارانه نقدی پرداخت شود .

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق گفت: مقرر شد افرادی که درخواست دریافت یارانه را دارند، باید تراکنش‌های مالی‌شان بررسی شود تا بتوانند یارانه دریافت کنند؛ با این کار خود به خود ثروتمندان از دریافت یارانه انصراف خواهند داد.

فرشادان تصریح کرد: همچنین در بند دیگری مقرر شد کسانی که یارانه‌شان حذف شده اما معترض هستند، اعتراض خود را باید به دستگاه‌های مرتبط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اعلام کنند و ظرف یک ماه دولت موظف است یارانه این افراد را پس از بررسی وضعیت مالی‌شان بازگرداند.

کد مطلب 4213290

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    نظرات

    • احمدی IR ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
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      آقا وضعیت مالی خیلی از روستائیان از شهری ها بهتره و اکثرشان واحد مسکونی دیگری در شهر دارند که اجاره داده اند. به فکر کارمندان و کارگران باشید که در کلانشهرها با حقوقهای زیر 3 میلیون نمیتوانند زندگی کنند.
    • علی IR ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
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      با این کار حاشینه نشینی بیشتر می شود. در روستاها هم افرادی هستند که درآمد بالایی دارند. حتی برخی از سرمایه داران و کارحانه داران هم در ایام پیری به روستا بر می گردند

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