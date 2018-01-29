۹۰۰۰ دانش آموز چهارمحالی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از نه هزار دانش آموز چهارمحالی در سالجاری به اردوی راهیان نور اعزام می شوند، اظهار داشت: تا پایان سالجاری بیش از نه هزار و ۷۰۰ دانش آموز دختر و پسر در این استان به اردوی راهیان نور اعزام می شوند.

وی عنوان کرد: دانش آموزان با حضور در برنامه‌ها فرهنگی ضمن آشنایی با سیره ورفتار شهدا به خودسازی معنوی می‌پردازند.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه راویان دفاع مقدس و خادمان شهدا در این سفر معنوی با دانش‌آموزان همراه هستند، عنوان کرد: کاروان راهیان نور یک حرکت فرهنگی تاثیرگذار در راستای ثبت حقایق دفاع مقدس و تقویت روحیه استکبارستیزی در جامعه به ویژه اقشار نوجوان و جوان است.

اعزام چهار هزار دانش آموز به اردوی راهیان نور

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در سالجاری بیش از چهار هزار دانش آموز به اردوی راهیان نور از این استان اعزام شده است که این دانش اموزان از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید کرده اند.

وی بیان کرد: آشنایی دانش آموزان با فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت از اهداف برگزاری اردوی راهیان نور است.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دانش آموزان در این اردوهای فرهنگی از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید می کنند.