کتاب بازی سروش صحت با برادران صفاریان پور

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش و فواد صفاریان پور مجری و برنامه ساز که سال هاست در تلویزیون فعالیت دارند امشب دوشنبه نهم بهمن ساعت ۲۰ مهمان برنامه «کتاب باز» در شبکه نسیم هستند.

این دو برادر در این برنامه با سروش صحت از علایق کتابی خود سخن می گویند و اینکه در کودکی چگونه به سمت کتابخوانی رفته اند.

برنامه «کتاب باز» با تهیه کنندگی محمدرضا رضاییان و سردبیری افشین صادقی زاده هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه نسیم می رود.

این برنامه قرار است با نگاه و رویکرد متفاوتی سراغ ترویج فرهنگ کتابخوانی برود و هر بار در گفتگو با مهمان برنامه از دنیای کتاب‌ها سخن بگوید.

در قسمت های پیشین این برنامه مهمانانی همچون مسعود ده نمکی، حبیب احمدزاده، حمید داوودآبادی، سیدمهدی شجاعی، مجتبی جباری و... حضور یافتند.