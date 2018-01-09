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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۱

حجت الاسلام شهاب مرادی امشب به «کتاب باز» می‌رود

حجت الاسلام شهاب مرادی امشب به «کتاب باز» می‌رود

حجت الاسلام شهاب مرادی امشب ۱۹ دی به برنامه «کتاب باز» در شبکه نسیم می رود و از کتاب های مورد علاقه اش سخن می گوید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شهاب مرادی امشب سه شنبه ۱۹ دی ماه ساعت ۲۰ به برنامه «کتاب باز» در شبکه نسیم می رود.

وی در این برنامه توضیح می دهد که چطور می توان کودکان را به خواندن کتاب و قرآن علاقمند کرد و همچنین از ویژگی های بوستان و گلستان سعدی می گوید.

فصل دوم «کتاب باز» با اجرای سروش صحت و تهیه کنندگی محمدرضا رضائیان هر شب شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود و قرار است با نگاه و رویکرد متفاوتی سراغ ترویج فرهنگ کتابخوانی برود و هر بار در گفتگو با مهمان برنامه از دنیای کتاب‌ها سخن بگوید.

در قسمت های پیشین این برنامه مهمانانی همچون مسعود ده نمکی، حبیب احمدزاده، حمید داوودآبادی، سیدمهدی شجاعی و... حضور یافتند.

کد مطلب 4195322
عطیه موذن

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    نظرات

    • حمید IR ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      این قسمت عالی بود ، دمتون گرم

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