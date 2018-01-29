برترین های شاهد در کنکور ۹۶ در رفسنجان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان ظهر دوشنبه در این مراسم با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: هر کاری برای فرزندان شاهد انجام می‌شود، کوچکترین وظیفه‌ای است که هر مسئولی باید انجام بدهد.

سید کاظم حسینی‌پور با ابراز گلایه از از عدم حضور برخی مسئولان شهرستان در این همایش، تصریح کرد: از چند روز پیش تمام مسئولان را هم با دعوت‌نامه، هم به صورت تلفنی و هم به صورت پیامکی دعوت کردیم و حتی خواهش کردیم به حرمت حضور فرزندان شاهد در همایش شرکت کنند چرا که بر این باور هستیم، اگر امروز این افراد به مسئولیتی در این شهر رسیدند به دلیل خون شهدا است.

وی با بیان اینکه خوشحالیم که تعداد دانش‌آموزان برتر و موفق شاهد شهرستان هر ساله رو به افزایش است، تصریح کرد: زمانی که موفقیت دانش‌آموزان شاهد را می‌شنویم، تمام خستگی و دغدغه ما برطرف می‌شود و این قضیه برای ما برکت است.

وی با توصیه هایی به دانش آموزان حاضر در جلسه گفت: دانش‌آموزان باید سعی کنند در زندگی خودمدیریتی داشته باشند و برنامه‌ریزی کنند. اگر دانش‌آموزان در زندگی هدفی ترسیم کرده و بر اساس آن برنامه ریزی داشته باشند، بسیاری از مشکلات آنها برطرف می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان بیان کرد: خود ارزیابی دومین نکته ای است که کمتر در زندگی دانش آموزان دیده می شود، باید به خودمان منصفانه و باورانه نمره بدهیم زندگی، برنامه و هدف خود را تجزیه و تحلیل کنیم انسانهای موفق برنامه های خود را مورد تجزیه قرار می دهند.

حسینی پور یادآور شد: جای ارزیابی صادقانه هم در زندگی معنوی و زندگی ظاهری ما کمتر دیده می شود اگر به این توانایی برسیم که رفتار و کردار خود را ارزیابی کنیم قدم بسیار بزرگی جهت پیشرفت خود برداشتیم.

وی خودسازگاری را بهترین راه برای رسیدن به هدف دانست و ابراز داشت: باید برنامه ریزی و ارزیابی را با روشهای درست سازگاری دهیم، تناسب بین روشها و رفتار ما باعث می شود که ما به هدف برسیم.

حسینی پور تصریح کرد: اگر بتوانیم اندیشه و رفتار خودمان را با روشهای صحیح، استاندارد و معیار در جامعه مطاقبت بدهیم قطعا ما را در رسیدن به هدف یاری می کند.

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان با بیان اینکه سعادت تنها قبولی در کنکور نیست، بلکه سعادت‌ واقعی در رشد، تعالی و رسیدن به خداوند است، تصریح کرد: برای رسیدن به قله سعادت و کسب فضایل و ارزش‌های انسانی باید تلاش کرد.

حسینی‌پور اضافه کرد: درس‌ خواندن و مفید بودن برای جامعه راه دیگر برای رسیدن به قرب و رضای الهی است، اگر فرزندان شاهد ما به جایی برسند و مسئولیتی بر عهده بگیرند به کشور خیانت نمی‌کنند.