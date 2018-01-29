مذاکره مجدد برجام نخواهیم داشت/در بحث موشکی گفتگو نخواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان در برنامه تلویزیونی جهان آرا گفت: تغییر ساختاری در وزارت خارجه صورت گرفته است. تغییر در ساختار وزارت امور خارجه برای چابک‌تر شدن امور این وزارتخانه است. وزارت خارجه با ساختار جدید تخصصی‌تر شده و ۸ اداره کل در وزارتخانه به وجود آمده است.

وی ادامه داد: کماکان در بحث برجام ابهاماتی وجود دارد و باید در این زمینه روشنگری کرد؛ قطعا نباید هدف مچ‌گیری باشد.

عراقچی در خصوص برجام و توافق ژنو گفت: اگر بخواهیم توافق ژنو را با توافق وین مقایسه کنیم توافق ژنو خط مشی کلی را معین کرد و در طول مذاکرات نسبت به آن به جزئیات پرداختیم. هر دو طرف در ژنو توافق کردند هر کدام همان جایی که هستند بایستند.

یکی از خطوط قرمز بسیار پر رنگ ما عدم توقف غنی سازی ایران بود

وی افزود: یکی از خطوط قرمز بسیار پر رنگ ما عدم توقف غنی سازی ایران بود. در ژنو در خصوص برنامه هسته ای ایران و اقدامات اعتماد ساز و رفع تحریم ها توافقاتی کلی شد و برنامه راه رسیدن به برجام شد.

رئیس ستاد پیگیری برجام تصریح کرد: مساله اصلی ما رفع تحریم ها نبود، یکی از خواسته های اصلی ما بود. خواست و شعار اصلی ما در بحران هسته ای این بود که انرژی هسته ای حق مسلم ما است، همه خواسته ما تثبیت حق مسلم ما بود.

تحریم های مرتبط با هسته ای برداشته شده است

عراقچی ادامه داد: تحریم های مرتبط با هسته ای برداشته شده و در برجام این موضوع دقیقا باز شده است.

وی گفت: من اعتقاد ندارم که ما برای رفع تحریم ها صرفا وارد مذاکره شدیم، اینکه جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد انرژی هسته ای ما را حق مسلم ما بدانند و احترام بگذارند برای ما کافی است.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: تحریم های اولیه آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی بوده و با ورود به بحث هسته‌ای تحریم های ثانویه هم اضافه شد.

عراقچی افزود: برجام تمام تحریم های هسته ای چه اولیه و چه ثانویه را برداشته است. یک مورد سراغ داشته باشید جایی که مرتبط با هسته ای بوده و هنوز هست بفرمایید. تمام خواسته ما این بود که همزمان با اقدامات ایران تحریم ها هم لغو شود. اروپایی ها هم قبول کردند.

وی تصریح کرد: قوانین کنگره را دولت آمریکا نمی توانست لغو کند، هیات مذاکره کننده آمریکایی به ما گفتند می توانیم این قوانین را تعلیق کنیم چون اختیاری نداریم.

قانون ویزا نقض فاحش و یا نقض برجام محسوب نمی شود

معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: در داخل روی این مساله بحث شد و قرار شد که رئیس جمهور آمریکا آنهایی را که اختیار دارد لغو کند. قوانین دستوری و اجرایی لغو شده است.

عراقچی تصریح کرد: به همین دلیل است که اگر آقای ترامپ لغو نکند نقض برجام است چرا که تعهد این موضوع را دارند.

رئیس ستاد پیگیری برجام اظهار کرد: تعهد اصلی آمریکایی ها که لغو رئیس جمهور آمریکا بوده انجام شده است، آنچه که ما به عنوان نقض تعهدات آمریکا قبول داریم و به کمیسیون مشترک برجام هم گفته ایم و همه متعهد شدند که همکاری داشته باشند این است که در دوران ترامپ با شدت بیشتری در پی تخریب فضای برجام هستند و روال جدیدی است.

وی در خصوص قانون ویزا و محدود شدن ورود افرادی به آمریکا به بهانه تهدید تروریستی افزود: افراد اروپایی و آمریکایی که برای تجارت و یا گردشگری قصد ورود به ایران را داشتند را دچار مشکل می کرد و در چارچوب تخریب فضای برجام به حساب می آید ولی نقض فاحش و یا نقض برجام محسوب نمی شود.

آمریکایی ها تکالیف خود را با تاخیر انجام می دهند

عراقچی در خصوص شرایط سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران گفت: ما در دوسال گذشته موارد مختلفی داشتیم که سرمایه گذاری های خارجی وارد کشور شده است، از زمانی که ترامپ آمده فضای بلا تکلیفی را بوجود آورده که ما مقابله کردیم و به این مقابله با تخریب های آمریکایی ادامه خواهیم داد.

معاون سیاسی ادامه داد: آمریکایی ها تکالیف خود را با تاخیر انجام می دهند. اجازه تحویل و فروش هواپیما ها را داریم و حداقل ۱۰ هواپیما را وارد کردیم و موضوعی برای بحث قطعات و خدمات آنها هم نداریم.

برجام موانع اقتصادی کشور را برداشته است



وی تصریح کرد: برجام موانع اقتصادی کشور را برداشته است. تعهد آمریکا در برجام هم موردی است. تحریم های اضافه ای که توانسته ایم بگیریم بحث هواپیما، فرش و اجازه به شعبات شرکت های اروپایی است که در امریکا هستند و اینها را اضافه بر سازمان در برجام از طرف مقابل گرفته ایم.

عراقچی گفت: در زمان اجرا شدن برجام کارهایی را دو طرف باید انجام می دادند، آنها باید تحریم ها را بر می داشتند و مصوبه شورای امینت را می خواست که شد، ولی کارهای ما چند ماهی طول کشید. رهبری فرموده بودند تعهدات دو طرف باید متناظر باشد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: وقتی کارهای دو طرف انجام شد و طبق وعده هایی که بود کارهای قانونی دو طرف پیش رفت. از دی ماه ۹۴ وارد کار اجرایی برجام شدیم.

دولت قبلی و فعلی آمریکا بازی در آوردند تا ما از مزایای برجام کامل بهره مند نشویم

وی افزود: دولت قبلی و فعلی آمریکا وارد فضا سازی شدند و بازی در آوردند تا ما از مزایای برجام کامل بهره مند نشویم.

عراقچی تصریح کرد: اراک راکتور آب سنگین بود، که آسانترین راه برای بمب هسته ای است و ماده اولیه آن پولوتونیوم را بدست می آورد و مایه نگرانی طرف مقابل بوده است؛ هر چند که ما بنای ساخت بمب نداشتیم. آنها اصرار داشتند که باید اراک را جمع کرد و رهبری فرموده بودند که ماهیت آب سنگین اراک باید حفظ شود.

رئیس ستاد پیگیری برجام اظهار کرد: آنها گفتند شما اراک را جمع کنید، ما خودمان برای شما راکتور آب سنگین و یا آب سبک پیشرفته می سازیم و هزینه آن را هم می دهیم ولی قبول نکردیم. پیشنهاداتی دادند به ما و طراحی هایی را ارائه کردند که در نهایت ما نپذیرفتیم.

وی گفت: سازمان انرژی اتمی گفت ما کاری می کنیم که کار درست شود و دانشمندان ایرانی و آمریکایی چندین جلسه بحث داشتند که آیا طرح ایرانی ها برای کاهش پلوتونیوم موثر است یا نه که در نهایت تایید کردند.

قانون ایسا نقض برجام است

عراقچی گفت: در لوزان قبول کردند که با طراحی مجدد قلب راکتور اراک به فعالیت خود ادامه دهد. آنها گفتند باید قلب راکتور اراک را از بین ببرید، اما کارشناسان ما گفتند که ما این را برای موزه می خواهیم ولی داخل لوله های آن را بتن می ریزیم.

وی ادامه داد: به لحاظ فنی ما ماهیت اصلی آن را با قلب جدید راکتور اراک حفظ کردیم. آنها دستور العمل داشتند و اسم راکتور اراک را در جلسات مذاکرات نمی آوردند.

معاون سیاسی افزود: اراک را ما بردیم ولی جنگ رسانه ای آن را باختیم و در داخل هم حرف ما را باور نکردند، حرف طرف آمریکایی را باور کردند. با سازنده قبلی راکتور قرارداد داریم که طراحی های راکتور جدید را ساختند و روی جزئیات و سوخت آن در حال کار هستند و همه اینها با همکاری چینی ها است.

عراقچی گفت: برگشت پذیری یعنی چی؟ یعنی برنامه ای که آنها بترسند، در حال ساخت قلب راکتور هستند و به موقع هم ساخته خواهد شد.

معاون سیاسی تصریح کرد: قانون ایسا نقض برجام است و به کمیسیون مشترک هم این موضوع را بردیم.

عراقچی تصریح کرد: الان رئیس جمهور آمریکا نگاهی که به برجام دارد، عباراتی که گفته خیلی تعجب آور است و گفته توافقی احمقانه است.

وی افزود: به تعهدات آمریکا چه نهادی باید نظارت کند، آژانس یک نهاد فنی است و بر برنامه هسته ای همه کشورها نظارت دارد. آیا شورای امنیت، دادگاه لاهه؟ هیچ کجا به جز خودمان نسبت به شش قدرت جهانی نمی توانیم رجوع کنیم.

عراقچی تصریح کرد: خیلی از موارد نقض اصلاح شده اما به هر حال فضای نامطلوب بوجود آمده توسط ترامپ هنوز پا برجاست. ما تا زمانی که از برجام نفع خودمان را می بریم خواهیم ماند.

وی ادامه داد: امریکایی ها می گویند ایران بعد از برجام قوی تر و با نفوذ تر شده است و در منطقه سیاست تهاجمی پیش گرفته است و هر کاری بخواهد انجام می دهد، مشروعیت دارد، پول های ایران آزاد شده، نفتش فروش می رود و هر روز اقتدارش بیشتر می شود اما خودشان چه بدست آوردند؟

معاون سیاسی گفت: بیمه کشتیرانی و نفت کش ما دیگر آن شرایط قبل برجام را ندارند. امروز دیگر بیمه‌های بین المللی پشت سر کشتیرانی ما وجود دارد. هیچ گاه ایران تا به این اندازه مقتدر نبوده‌است.

عراقچی افزود: لذا اینکه امریکایی ها می گویند باید برجام اصلاح شود، به این دلایل است. چرا که می گویند آقای اوباما شما حداکثر ۱۰ سال ایران را از بمب هسته ای دور نگه داشته اید که ۲ سال آن هم گذشته و این را نتانیاهو به آمریکایی ها گفته است.

وی اظهار کرد: از دید آمریکا نقاط ضعف برجام، نادیده گرفته شدن بحث موشکی ایران است.

رئیس ستاد پیگیری برجام گفت: در اینکه تحریم های نفتی را به دلیل برجام نمی توانند برگردانند حرفی نیست، می خواهند به ایران قوی شده فشار آورند ولی برجام دست و پای آنها را بسته‌اند.

عراقچی تصریح کرد: پول فروش نفت ما به کشور باز می گردد و در حساب کشورهای دیگری بلوکه نیست و هیچ قراردادی به صورت تهاتری با ما به ازای پول های خود نداریم.

وی با بیان اینکه ایران از اجرای برجام سود خودش را می برد، نفتش را می فروشد و پولش را می گیرد، شرایط بین المللی به سود ما شده‌ است، تصریح کرد: ما خودمان می توانیم منافع خود از برجام را تشخیص دهیم، چه کسی بهتر از ما می تواند این کار را کند.

عراقچی افزود: ما اختیار خود را در برجام در دست خودمان داریم و هیات نظارت بر اجرای برجام این مسولیت را در کشور بر عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه ما در سه حوزه تحریمی قرار داشتیم، اظهار داشت: در دو حوزه مساله حل شده و بحث بانکی و مالی هنوز باقی مانده که بحث تحریم های اولیه آمریکا است و ارتباطی به هسته ای و برجام ندارد و ما اجازه دسترسی به دلار جهانی را نداریم.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: دسته دیگر مشکلات اقتصادی ما بحث FATF و پولشویی است که بحث های خود را دارد.

عراقچی در خصوص رویکرد ترامپ نسبت به برجام افزود: وی در دوران تبلیغاتی خود گفته بود که برجام را پاره خواهد کرد، یادتان باشد اسفند ۹۳ چهل و هفت سناتور آمریکایی به رهبران ایران نوشتند به رئیس جمهور ما (امریکا) اعتماد نکنید چون می تواند با گردش قلم تمام کارتان را به باد دهد. یک سال و یک ماه است که می خواهد آن امضا را کند ولی نتوانسته‌است ولی شاید در آینده این کار را انجام بدهد.

وی با تأکید بر اینکه ترامپ متوجه شد خروج از برجام هزینه زیادی دارد، گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تکیه گاه آن است و جامعه جهانی و اروپا هم پشت برجام ایستادند و از طرفی ایران هم تمام تعهداتش را انجام داد. آنها خواستند ایران را به هزینه خودش وادار کند تا از برجام خارج شود.

معاون سیاسی تصریح کرد: پس از آن به اروپایی رو انداختند و بعد از آن به کنگره رفت که آن هم چیزی شد که دیدید. مواضع اروپایی ها در برجام تا کنون خوب بوده است. اروپایی ها در چهار حوزه تروریسم، حقوق بشر، موشکی و هسته ای با ما مشکل داشته و دارند و اینها را نباید با هم خلط کرد.

عراقچی گفت: موضع ما که بارها گفته شده اینکه برجام نه قابل مذاکره است و نه اینکه بحث موشکی موضوعی است که در قالب برجام گنجانده شود. برجام نه مذاکره مجدد می‌شود نه الحاقیه‌ای به آن خواهد شد و نه به موضوع دیگری ربط داده می‌شود. ما در بحث موشکی گفت‌وگو نکرده و نخواهیم کرد. به هیچ وجه راجع به برجام مذاکره مجدد نخواهیم کرد. برجام به هیچ موضوع دیگری چه بحث موشکی چه منطقه‌ای ارتباطی ندارد. اروپایی‌ها این تفکیک را رعایت کرده‌اند.اروپایی ها این موضع ما قبول کردند و امیدواریم بر مواضع خود پای بفشارند.

وی ادامه داد: اروپا و امریکا متحدان راهبردی یکدیگر هستند و البته اختلافاتی هم در ناتو؛ قدس، توافق تانه پاریس و حتی برجام دارند. ما باید بتوانیم منافع دیگران را در راستای منافع خود قرار دهیم و این کار را ما انجام دادیم و آمریکایی ها به انزوا کشیده شدند.

رئیس ستاد پیگیری برجام گفت: آقای ترامپ خیلی تلاش کرد ولی نتوانست و منزوی شد، در شورای امنیت موضوعات موشکی و بحث اغتشاشات ایران را مطرح کرد که چندین بار شکست خورد و این یک پیروزی دیپلماسی برای ایران است.

عراقچی با بیان اینکه ما پیش بینی های لازم را انجام داده ایم، سناریوهای مختلف را دیدیم و فکر کردیم و چه خارج بشوند و چه نشوند می دانیم که چه باید کنیم، اظهار داشت: هزینه های پرداخت شده از طرف ما برگشت پذیر است و اگر آمریکا و آقای ترامپ هزینه ای را جهت خروج از برجام نمی دیدند تا الان از آن خارج شده بودند. شرایط منطقه و جهان پر آشوب است و با از بین رفتن برجام قطعا امنیت بهتری در منطقه و عرصه بین المللی ایجاد نخواهد شد.

معاون سیاسی تصریح کرد: ما از ابتدا تا انتهای مذاکرات شروط و خطوط قرمزی بود که مقام معظم رهبری تعیین کردند و شروط نه گانه رهبر معظم انقلاب را مد نظر خود داشته ایم. برخی از شروط رهبری پیش از اجرای برجام بود و برخی نیز پس از اجرای برجام بود که به غیر از یک مورد آن که دلایلی داشته، هشت مورد دیگر اجرایی شده است که قابل بررسی بیشتر است.

عراقچی در پایان تصریح کرد: ما در نبردی که میان ایران و غرب در مذاکرات هسته ای داشتیم، توانستیم در مقابل غنی سازی صفر بایستیم و باید برجام را از زاویه عزت ملی و اقتدار ایران هم نگاه کنیم.