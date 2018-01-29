کاخ سفید: ترامپ در استعفای معاون «اِف بی آی» نقشی نداشت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری نیوزمکس، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری ادعا کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در استعفای غافلگیرانه و پیش از موعد «اندرو مک کیب» (Andrew McCabe) معاون «اداره پلیس فدرال آمریکا» (FBI)، هیچ نقش و دخالتی نداشته است!

سندرز در این باره گفت: «رئیس جمهور در این روند تصمیم گیری نقشی نداشت!»

با این حال، سندرز گفت که «رئیس جمهور آمریکا همچنان بر موضع انتقادی خود نسبت به [عملکرد] مک کیب پافشاری می کند؛ فردی که در تحقیقات [اف بی آی] پیرامون رایانامه های هیلاری کلینتون و تحقیقات کنونی در خصوص مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا نقش کلیدی ایفاء کرد».

شایان ذکر است که همسر مک کیب از «تری مک آلیف» فرماندار وقت و دموکرات ایالت ویرجینیا در انتخابات مجلس سنای ایالتی در سال ۲۰۱۵ کمکهای مالی انتخاباتی دریافت کرده است؛ موضوعی که با پیامهای تند و تیز ترامپ در صفحه توئیترش مواجه شد.

سارا سندرز در پایان اظهارات خود به وجود «برخی نگرانیها» در کاخ سفید پیرامون فعالیت مک کیب در اِف بی آی اذعان کرد.

گفتنی است که برخی منابع آگاه استعفای زودهنگام مک کیب را یک تصمیم دوجانبه می دانند؛ در حالی که برخی دیگر می گویند این استعفاء حاصلِ فشارهای وارده برای کناره گیری اوست.

یک منبع آگاه دیگر نیز به اختصار اعلام کرد که مک کیب تصمیم خود برای استعفاء را یک انتخاب شخصی دانسته و آن را به مقامات ارشد اعلام کرده بود. این منبع آگاه همچنین خبر برکناری مک کیب را رد کرد.

اما یک منبع آگاه اعلام کرد که «کریستوفر ورای» (Christopher Wray) مدیر اِف بی آی به مک کیب گفته بود که قصد دارد از تیم خود برای همکاری دعوت کند؛ تیمی که مک کیب عضو آن نیست و اینکه تصمیم گیری برای ماندن یا قطع همکاری با اِف بی آی بر عهده شخصِ مک کیب می باشد.