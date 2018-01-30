نشست غیرعلنی مجلس با موضوع اصلاحات لایحه بودجه ۹۷

بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: جلسه غیرعلنی صبح امروز که رو به اتمام است، با هدف جمع‌بندی اصلاحات اخیر صورت گرفته در رابطه با لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق برگزار شده است.

وی افزود: در این نشست آقای لاریجانی رئیس مجلس توضیحاتی را درباره اصلاحات پنج‌گانه به نمایندگان ارائه کرد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: احتمالاً کلیات لایحه بودجه ۹۷ که اصلاح شده، در جلسه علنی فردا چهارشنبه بررسی و به رأی گذاشته خواهد شد.