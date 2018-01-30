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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۴۹

صبح امروز برگزار شد؛

نشست غیرعلنی مجلس با موضوع اصلاحات لایحه بودجه ۹۷

نشست غیرعلنی مجلس با موضوع اصلاحات لایحه بودجه ۹۷

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صبح امروز برای جمع‌بندی و دریافت گزارش اصلاحات جدید لایحه بودجه ۹۷ نشست غیرعلنی تشکیل دادند.

بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: جلسه غیرعلنی صبح امروز که رو به اتمام است، با هدف جمع‌بندی اصلاحات اخیر صورت گرفته در رابطه با لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق برگزار شده است.

وی افزود: در این نشست آقای لاریجانی رئیس مجلس توضیحاتی را درباره اصلاحات پنج‌گانه به نمایندگان ارائه کرد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: احتمالاً کلیات لایحه بودجه ۹۷ که اصلاح شده، در جلسه علنی فردا چهارشنبه بررسی و به رأی گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 4213986

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