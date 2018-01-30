گرشاسبی تا پایان فصل سرپرست باشگاه پرسپولیس می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه پرسپولیس پس از استعفای علی اکبر طاهری، با چهار نفر به کار خود ادامه می دهد. جعفر کاشانی، محمدرضا حاجی بیگی، ابوالفضل روغنی و حمیدرضا گرشاسبی با نظر وزیر ورزش و جوانان تصمیم گرفتند فرد جدیدی را به عنوان مدیرعامل به جمع خود اضافه نکنند.

از این رو حمیدرضا گرشاسبی به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس فعالیت خود را آغاز کرد و قرار است تا پایان فصل جاری رقابت های لیگ برتر نیز به همین منوال کارهای مربوط به باشگاه را پیش ببرد.

مسعود سلطانی‌فر هیچ قصدی برای اضافه کردن عضو جدید به عنوان مدیرعامل ندارد و به همین خاطر برگزاری جلسه با گزینه های مدنظرش را نیز به تعویق انداخته است.