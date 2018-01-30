اپل برای لپ تاپ های خود پردازشگر می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، اپل تصمیم دارد تا پایان سال در سه لپ تاپ مک پردازشگرهای تولید خود را به کار برد. البته هنوز مورد استفاده این تراشه ها مشخص نیست اما گزارش ها حاکی از آن است که پردازشگرهای مذکور در تمام لپ تاپ های ارتقا یافته و رایانه رومیزی جدید این شرکت به کار می رود.

هر چند اپل تراشه هایی مخصوص برای موبایل، تبلت و گجت های پوشیدنی خود استفاده می کند اما این شرکت مدت کوتاهی است که تراشه های ساخت خود را در رایانه های مک به کار می گیرد.

نخستین بار در سال ۲۰۱۶ میلادی اپل تراشه های باکیفیت و گرانتری را در رایانه های MacBook Pro به کار گرفت. از این تراشه برای فعالسازی Touch Bar و Tauch ID استفاده شد.

ماه گذشته نیز از تراشه ای مخصوص در iMac Pro برای کنترل مواردی مانند صوت، پردازش دوربین و فرایند رمزگذاری به کار گرفته شد.

این روند نشان می دهد اپل پس از این، منتظر شرکت های دیگر نمی ماند تا تراشه های خود را ارتقا دهند. تولید تراشه به این شرکت اجازه می دهد فرایند همخوانی میان سخت افزار و نرم افزار را بهتر انجام دهد.